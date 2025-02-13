Встреча жителей с главой округа по вопросам ЖКХ прошла в Лобне
Мероприятие в формате «Открытый микрофон» уже во второй раз состоялось в Лобне. На нем жители смогли напрямую задать вопросы, касающиеся тем благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, профильным специалистам и представителям администрации муниципалитета.
На вопросы жителей отвечали глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее заместители, руководители управляющих компаний, областного единого информационно-расчетного центра и Общественной палаты города.
Большинство обращений жителей касались состояния подвалов, отопления, капремонта и оплаты услуг ЖКХ. Также на встрече глава муниципалитета рассказала о планах на ближайшие месяцы по ремонту домов, строительству детских площадок и озеленению территорий.
Некоторые участники встречи получили ответы на месте. Часть обращений взяли в работу профильные специалисты.
Отметим, что также в Лобне регулярно проводят встречи в формате выездной администрации, личные приемы граждан, обходы дворов и подъездов.