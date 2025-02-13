Встреча жителей с главой округа по вопросам ЖКХ прошла в Лобне

Акция по сбору живых елей на переработку завершилось в Подмосковье. Специалисты получили более 30 тонн деревьев.

Больше всего деревьев сдали жители Сергиева Посада, Ступина, Богородского и Ленинского округов. По словам главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, всего на территории региона работали более 260 пунктов приема деревьев.

«Для удобства жителей в этом году большинство точек было установлено вблизи МКД. За два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн - это позволяет сделать вывод о том, что с каждым годом все больше жителей делают выбор в пользу искусственных елей», - сказал он.

Ели отвезли на комплексы по переработке, а также фермы и специализированные заводы. Так, один ломовоз получило деревоперерабатывающее предприятие в Электрогорске. Там хвойные превратят в щепу для благоустройства парков.