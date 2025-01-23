Встреча жителей с администрацией округа прошла в Старых Химках

Организовать выездную встречу с жителями округа в этом году удалось впервые. Прием провели в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Самые популярные обращения горожан традиционно коснулись сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

«Я обратился по вопросу организации общественного транспорта и ремонта дороги. Такой формат выездной администрации очень удобен, не надо ездить в разные департаменты. Заранее известно время и место, где будут проводить встречу», - рассказал житель деревни Брехово Артем Антонов.

Помимо того, что каждому заявителю удалось задать интересующий вопрос, химчане смогли предложить специалистам и свои идеи по улучшению городской инфраструктуры.

Всего за прошлый год в округе провели 52 подобные встречи, по результатам которых представители профильных ведомств и администрации Химок приняли в работу более 2,6 тысячи обращений.