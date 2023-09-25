Встреча жителей Лобни с администрацией пройдет в микрорайоне Красная Поляна 28 сентября
Прием выездной администрации пройдет в микрорайоне Красная Поляна в Лобне 28 сентября. Жители смогут решить любые вопросы по благоустройству и содержанию территории.
Ранее в опросе в Telegram-канале главы муниципалитета 44% подписчиков проголосовали за проведение встречи именно в микрорайоне Красная Поляна.
«В мероприятии примут участие мои заместители, а также представители структурных подразделений администрации, управляющих и ресурсоснабжающих организаций», - написал в Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Прием выездной администрации пройдет 28 сентября в 18:00 в школе № 6 по адресу: микрорайон Красная Поляна, улица Аэропортовская, дом № 1. Заявителям необходимо взять с собой паспорт, чтобы официально зарегистрировать обращение. Уточнить информацию и заранее записаться можно по телефону 8-925-114-90-34.
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