Встреча жителей Лобни с администрацией округа прошла в микрорайоне Красная поляна

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Приемы представителей администрации проводятся в Лобне регулярно. Попасть на встречу могут все желающие.

«Жители обращаются со всеми своими проблемами, которые у них на сегодняшний день есть. Это и строительство спортивных площадок и отсутствие детских, вопросы по благоустройству, по ЖКХ. В общем все вопросы, которые можно решить, сегодня на выездной администрации житель может задать курирующему заму, также главе, начальникам управления. В кратчайшей срок эти вопросы будут закрыты либо рассмотрены», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Такой формат помогает жителям не только решать проблемы, но лучше взаимодействовать с властью. Многие вопросы удается решить в кротчайшее сроки.

«Только так можно понять наши вопросы, а вопросов, действительно, много. И руководство как бы идет на встречу, оно понимает нас», - поделилась жительница Лобни Нина Ивановна.

Для удобства горожан прием проходит в выходной день или в вечернее время. Работа в таком формате продолжится.

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