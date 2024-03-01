Встреча жителей и администрации пройдет в Жаворонках 5 марта

Предпринимателям из Подмосковья, которые планируют приобрести земельные участки под коммерческие цели, облегчили выбор — Мособлгаз обновил информацию на «тепловой карте». На ней отображена информация о доступных для подключения к газу участках в регионе.

На этой интерактивной карте можно узнать наличие и объем доступных мощностей газотранспортной инфраструктуры на выбранной территории. Заявку на подключение также можно подать с помощью «тепловой карты», перейдя в личный кабинет клиента для юридических лиц.

Регистрацию в онлайн-сервисе можно осуществить самостоятельно за два шага, перейдя по ссылке и введя ИНН, КПП организации и адрес электронной почты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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