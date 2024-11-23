Встреча волонтеров прошла в «Доброй мастерской» в Павловском Посаде

Встречи творческих волонтеров будут проходить каждую неделю по четвергам с 14:00 до 17:00. Возраст участников не имеет значения: главное - желание помочь и участвовать в добром деле.

«После первой встречи у нас уже есть маленькие результаты: первые носочки для подопечных готовы. А еще благотворители передали для нашей „Доброй мастерской“ наборы вышивок. Если вы умеете вышивать и готовы своими руками вышить небольшую работу, ждем вас завтра в нашем центре. Мы будем рады видеть всех желающих», - рассказала руководитель центра Елена Петрова.

Напомним, что «Добрая мастерская» была открыта 14 ноября. Это инициатива автономной некоммерческой организации «В теме добра», которая занимается развитием волонтерства в Подмосковье и поддерживает гражданскую активность. На занятиях мастерской волонтеры изготавливают поделки, брелки, подарки, а также вяжут теплые вещи - носки и варежки для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».