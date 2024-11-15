15 ноября 2024, 14:56

Встреча участников проекта «Школа волонтерства» прошла в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Активисты, участвующие в проекте «Школа волонтерства», встретились во флагманском офисе молодежных объединений в Мытищах. Темой мероприятия стала экология.

Ребята обсудили, почему важно бережно относиться к природе и рационально использовать ресурсы. Поговорили и о проекте «БумБатл».

Его реализуют на базе молодежного центра «Импульс». Миссия инициативы - обратить внимание на ценность бумаги как сырья.

Перед школьниками выступил руководитель волонтерского штаба «Импульс» Александр Калинкин. Каждый желающий мог задать ему вопросы.

Организаторы отметили, что советы эксперта помогут подросткам построить экологическое будущее.

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Мытищи Школьники Экология
15 ноября 2024, 15:16
Сухостой и гнилые деревья убрали в природном хозяйстве «Русский лес»
Комитет лесного хозяйства МО
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Специалисты на 100% выполнили план по рубке аварийных деревьев в лесничестве «Русский лес». Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Всего на территории лесного фонда ликвидировали 163 аварийных дерева, а места рубок очистили от порубочных остатков.

Чтобы признать дерево аварийным ведущий инженер-лесоопатолог осматривает зеленые насаждения и составляет акт лесопатологического обследования.

Деревья признают аварийными если они расположены до 100 метров от населенных пунктов и имеют такие изъяны как гниль, обрыв корней, а опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части.

Работа
15 ноября 2024, 15:15
Вырученные от сбора макулатуры средства в Серпухове передадут бойцам СВО
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Ученики и педагоги образовательных учреждений городского округа Серпухов приняли участие в благотворительной акции по сбору макулатуры «V единстве Za Победу». Все вырученные средства направят в помощь военнослужащим специальной военной операции.

Организовали благотворительную акцию «Платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье» и региональное отделение «Движение первых» Московской области. Школьники и педагоги Серпухова поддержали инициативу.

Дети из школы № 10 провели информационные уроки о переработке бумаги, которая помогает сохранить природу. Учащиеся, их родители и педагоги школы современного образования собрали 618 килограммов макулатуры.

Участники таких мероприятий могут не только продемонстрировать солидарность, внеся вклад в общее дело, но и сберечь экологию, а также помочь военнослужащим на фронте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Серпухов Школьники Экология
15 ноября 2024, 15:15
Медицинская конференция прошла в больнице в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Итоги тематических приемов подвели в больнице в Мытищах. Там состоялась конференция главного врача Ольги Мисюкевич с заведующими отделениями и подразделениями.

На мероприятии почетной грамотой и денежным подарком наградили юбиляров месяца: заведующую гинекологическим отделением Галину Ермоленко, врача-терапевта отделения дневного стационара поликлиники № 1 Елену Фоменко и медсестру поликлиники № 1 Татьяну Кузьменок.

«У нас очень большая больница, где работают более 2,7 тысячи человек, девять поликлиник и огромный стационар. Не всегда у врачей и медицинских сестер есть время просто поговорить и обсудить важные вопросы. И всегда приятно вручать цветы и дипломы врачам и медицинским сестрам, которые посвятили медицине не один десяток лет», - сказала Ольга Мисюкевич.

Еще одной темой конференции стали тематические приемы по здравоохранению, на которые приходят жители округа. Вопросы на таких встречах решаются оперативнее, отмечают специалисты больницы.

Отметим, что в больнице Мытищ работают несколько телефонов горячей линии главного врача и единая справочная служба. Также на вопросы жителей ответят в чате «Мытищи. Здоровье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Мытищи Врачи
15 ноября 2024, 14:46
Депутаты в Подольске проголосовали за выделение земли под фармпроизводство
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В городском округе Подольск состоялось 68-е заседание Совета депутатов в режиме видеоконференцсвязи. Народные избранники единогласно проголосовали за передачу земельного участка в собственность муниципалитета для строительства фармацевтического предприятия.

Заседание прошло под руководством председателя Совета депутатов Подольска Алексея Никулина. На повестке стоял вопрос о передаче земельного участка площадью 71 тысяча квадратных метров, расположенного рядом с деревней Малое Толбино, в собственность округа. По инвестиционному проекту там планируют построить фармацевтическое предприятие.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов инициировал рассмотрение передачи участка. Ранее вынесение этого вопроса на голосование одобрила постоянная депутатская комиссия по градостроительству, перспективному развитию округа, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

На заседании присутствовали 24 депутата, все они единогласно проголосовали за передачу участка в собственность муниципалитета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Депутаты

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