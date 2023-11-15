Встреча участника СВО со школьниками прошла на уроке истории в Павловском Посаде
Участник специальной военной операции на Украине Михаил выступил перед школьниками девятых классов в Павловском Посаде. Встреча состоялась на уроке новейшей истории, темой которого стало противостояние России с нацистами.
Михаил рассказал о службе, боевых товарищах и обстановке в зоне СВО. Школьники с интересом слушали добровольца, ведь для них он - настоящий герой.
Гуманитарная помощь стала важной темой встречи. По словам участника СВО, письма школьников и посылки горожан вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат. Внимание и поддержка земляков помогают держаться и уверенно двигаться к победе.
Через несколько дней Михаил вновь отправится на передовую. Встречи с участниками СВО, которые сейчас в отпуске в Павловском Посаде и Электрогорске, будут продолжаться.
14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.