13 февраля 2025, 20:45

Встреча участниц «Женского Движения Единой России» прошла в Лосино-Петровском

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В общественной приемной местного отделения партии в Лосино-Петровском состоялась встреча представителей «Женского Движения Единой России» с куратором организации Верой Алексеевой. Участницы обсудили организацию предстоящих мероприятий.

Отдельное внимание на собрании уделили выбору локаций для встреч и привлечению единомышленников. Для этого представители «Женского Движения Единой России» предложили искать общие интересы, которые могут стать основой для мероприятий, например, здоровье, увлечения, возможность реализации талантов и способностей женщин разных поколений, проведение мастер-классов, встречи с экспертами, обсуждение тем семьи.

«Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, что позволило участницам не только внести свой вклад в развитие женского движения, но и наладить новые знакомства и обменяться опытом», - поделилась Вера Алексеева.

Женщины Лосино-Петровский «Единая Россия»
13 февраля 2025, 21:49
Бывшей узнице концлагеря Марии Прокоповой из Подольска вручили медаль к 80-летию Победы
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Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин навестил ветерана Марию Прокопову. В возрасте пяти лет она попала в один из самых страшных концлагерей «Дахау». От имени Президента России Никулин вручил бывшей узнице юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На глазах у маленькой Маши Прокоповой фашисты расстреляли ее бабушку, которая не смогла долго идти пешком. Девочка стала заикаться. В концентрационном лагере «Дахау» проводили медицинские эксперименты над людьми, работала газовая камера и крематорий, Мария выжила чудом.

Девушка поступила в архитектурный вуз, выучилась на архитектора. По распределению ее направили в Подольск. Там Мария вышла замуж и родила двух дочек.

«Пример Марии Прокоповой является уроком для всех нас. Если фашизм вовремя не остановить, это может обернутся бедой для миллионов мирных граждан, и детей, и взрослых. Именно поэтому наши защитники сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Пожелал ветерану мирного неба над головой и здоровья, любви и понимания близких», - сказал Алексей Никулин.

День Победы 9 мая Подольск Ветераны ВОВ
13 февраля 2025, 21:34
Глава Подольска вручил медаль к 80-летию Победы ветерану Александру Шитову
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Александра Шитова. Руководитель муниципалитета наградил его памятной медалью в честь 80-летия Победы, учрежденной президентом России Владимиром Путиным.

Александр Шитов участвовал в обороне Ленинграда, спасал раненых бойцов. В прошлом году ветеран отметил юбилей сто лет.

По словам Григория Артамонова, памятная медаль - это малая часть благодарности за подвиги Александра Шитова.

«За свою жизнь он спас тысячи бойцов. Сильный духом человек с большим сердцем, он и сегодня остается примером мужества и преданности делу», - добавил глава Подольска.

Герой появился на свет в селе Молоди Подольского уезда. В 1942 году Александр Шитов ушел на фронт, где служил санинструктором, спасая раненых бойцов под шквальным огнем. Через год после победы его демобилизовали. Александр Шитов окончил мединститут, трудился в 1586-м окружном военно-клиническом госпитале в Подольске.

День Победы 9 мая Подольск Ветераны
13 февраля 2025, 21:25
Администрация Лосино-Петровского провела встречу с жителями поселка Биокомбината
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Замглавы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов и лидер общественного мнения Наталья Коннова провели выездную встречу с жителями дома № 5 поселка Биокомбината. Главной темой встречи было качество уборки двора.

При обходе территории дома комиссия отметила, что двор хорошо убирают, а детская площадка в исправном состоянии. Местные жители поинтересовались также незавершенным ремонтом в подъездах, пожаловались на шум из подвала из-за работы насоса отопления, подняли тему состояния инженерных систем в доме. Александр Столбов и Наталья Коннова пообещали лично проконтролировать эти вопросы.

Помимо этого, собравшиеся попросили рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода от дома № 5 к дому № 6А. Члены комиссии также взяли этот момент на контроль.

«Благодарю жителей за положительную оценку работы по обустройству сквера и строительству тротуара вдоль Щелковского шоссе до Анискино. Реализация этих проектов действительно важна для обеспечения комфорта и безопасности наших граждан», - отметил заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов.

Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский
13 февраля 2025, 21:10
Качество уборки дорог, тротуаров и дворов проверили в Лосино-Петровском
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Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав, его профильные заместители, специалисты управляющей компании и директор Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» обошли улицы в муниципалитете. Они проверили качество содержания проезжих частей, тротуаров и дворовых территорий.

Комиссия осмотрела улицы Ленина, Строителей, Октябрьскую и Петровский бульвар. Проверку провели в рамках партийных проектов «Школа жилищно-коммунального хозяйства» и «Чистая страна».

Жильцы дома № 17 по улице Ленина жаловались на состояние дворов и подъездов. С 1 января управляющую компанию «УютКвартала» поменяли на «Хту» и уже заметили улучшение. Сергей Джеглав побеседовал об изменениях с местной жительницей.

Помимо этого, руководитель муниципалитета отметил облагороженное пространство вблизи школы № 1. А по содержанию территории рядом с подразделением № 4 Щелковской больницы возникли замечания, Сергей Джеглав взял этот вопрос на личный контроль.

Комиссия также проверила ход капитального ремонта канализационного коллектора. Сейчас там ведут строительно-монтажные работы, специалисты трудятся на глубине семи метров при любых погодных условиях.

Жители домов на Октябрьской улице продолжают обращаться с жалобами на неприятный запах при использовании унитазов. Рабочие устранили очередной засор трубы из-за сброса в канализацию средств личной гигиены.

«Предлагаю каждому из нас задуматься о том, что поддержание порядка и чистоты является общей ответственностью. Давайте не просто говорить о важности этих ценностей, но и активно внедрять их в повседневную жизнь», - отметила куратор партийных проектов «Чистая страна» и «Школа жилищно-коммунального хозяйства» Елена Нестерова.

Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский «Единая Россия»

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