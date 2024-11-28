28 ноября 2024, 09:12

Встреча студентов с бизнесменом Андреем Ковалевым прошла в Красногорске

Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Председатель «Общероссийского движения предпринимателей» посетил областной филиал Президентской академии. Успешный бизнесмен пообщался со студентами в рамках мероприятия «Диалог на равных».

Андрей Ковалев рассказал молодым людям о своей программе экономических реформ, которая дает возможность стать миллиардером любому талантливому человеку. Бизнесмен дал студентам советы, как начать свой бизнес и успешно его развивать.

Общественный деятель порекомендовал на старте предпринимательской деятельности не брать кредиты, а заработать первый капитал и вложить его в бизнес. Будущих государственных служащих Андрей Ковалев предостерег от взяток. Для успешной карьеры, по мнению бизнесмена, студенты должны проявлять активность и работать над собой.

По окончании встречи руководство филиала Президентской академии вручило гостю благодарственное письмо, а студенты поблагодарили Андрея Ковалева за содержательную беседу и действенные советы.

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Красногорск Молодежь Бизнес
28 ноября 2024, 09:46
Воскресенцы приняли участие в съезде Совета муниципалитетов Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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XI съезд Совета муниципальных образований Подмосковья состоялся в Доме правительства региона. Представителем Воскресенска на мероприятии стал глава совета депутатов Сергей Матвиенко.

Съезд собрал руководителей муниципалитетов и председателей советов депутатов городских округов. Они подвели итоги трехлетней деятельности, обсудили самые актуальные вопросы и озвучили задачи на будущее.

Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная отметила, что на площадке Совета можно и нужно задавать вопросы и рассказывать о форматах своей работы. «Совет муниципальных образований - это место, где мы можем встретиться и обсудить насущные проблемы», - сказала она.

Исполняющий обязанности председателя Сергей Мужальских рассказал участника съезда о работе Совета муниципальных образований региона. Он отметил, что команды городских округов оказывают огромную помощь участникам спецоперации и их семьям. На эти цели Совет выделил более полутора миллионов рублей.

Работе с сельскими старостами также уделяется большое внимание. Совет в 2023 году выступил учредителем Ассоциации сельских старост региона, которая активно работает в населенных пунктах Подмосковья.

В 2025 году Совет планирует заниматься повышением престижа муниципальной службы, формирование единой муниципальной повестки, поддержкой местных команд и подготовкой кадров, продвижением местных инициатив.

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Депутаты Воскресенск
28 ноября 2024, 09:26
Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября
Медиасток.рф
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Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября и 1 декабря. Его посвятят памяти почетного работника профессионального образования России и тренера Владимира Люсина,

Как рассказали в региональном Минспорте, в турнире примут участие мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 16 лет. Для них проведут развлекательные мероприятия и мастер-классы.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке. Для зрителей вход будет свободным.

Соревнования начнутся в 09:00, а официальное открытие состоится 30 ноября в 13:00.

Спортсмены
27 ноября 2024, 22:15
Капремонт детской школы искусств № 3 в Балашихе завершат в декабре
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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил качество капитального ремонта в школе искусств № 3. Общая готовность здания достигла 80%, первые занятия пройдут здесь уже в декабре.

Вместе с представителями подрядчика и руководством школы глава Балашихи Сергей Юров проверил ход работ капитального ремонта детской школы искусств на улице Зеленой, дом № 18.

Как рассказал руководитель муниципалитета, здание почти полностью обновили, реконструировали фасад, провели новые инженерные сети, выполнили отделку помещений.

«Планируем, что уже до конца этой недели здесь закончатся основные строительные работы. На следующей неделе приступим к оснащению помещений. Планируем в декабре провести здесь первые занятия, в том числе и праздничный концерт с участием учеников», - поделился он.

Напомним, что детскую школу искусств № 3 открыли в Балашихе 1 сентября 1966 года. Учреждение посещают 365 детей, здесь работают 23 преподавателя и концертмейстера. Занятия во время капитального ремонта проводят во Дворце культуры «Балашиха», во втором корпусе школы № 25 на улице Орджоникидзе и в отделении школы искусств № 3 на Зеленой улице, дом № 30.

Сейчас на площадке работают 56 человек. После ремонта в учебном заведении смогут заниматься до 500 человек.

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Школы Балашиха Ремонтные работы
27 ноября 2024, 21:55
Первый этап реконструкции музея-заповедника в Чехове завершат к концу года
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В городском округе Чехов к концу года завершат первый этап модернизации комплекса зданий музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово». В ближайшее время здесь заработает современный визит-центр.

Реконструкцию здания музея проводят в рамках региональной госпрограммы. Сейчас на площадке трудятся 38 рабочих и три машины спецтехники.

Строители возвели инженерно-технический блок, там разместят склады и хранилища, диспетчерскую, центральную котельную, а также отдел, который занимаются ремонтом и техобслуживанием. Сейчас специалисты монтируют инженерные сети, проводят отделку помещений.

В новом визит центре уже расставляют мебель и технику, рабочие завершают последние электромонтажные работы, проводят пусконаладку инженерных систем. На парковке устанавливают уличные фонари и благоустраивают близлежащую территорию.

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Чехов Ремонтные работы

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