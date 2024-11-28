Встреча студентов с бизнесменом Андреем Ковалевым прошла в Красногорске

Андрей Ковалев рассказал молодым людям о своей программе экономических реформ, которая дает возможность стать миллиардером любому талантливому человеку. Бизнесмен дал студентам советы, как начать свой бизнес и успешно его развивать.

Общественный деятель порекомендовал на старте предпринимательской деятельности не брать кредиты, а заработать первый капитал и вложить его в бизнес. Будущих государственных служащих Андрей Ковалев предостерег от взяток. Для успешной карьеры, по мнению бизнесмена, студенты должны проявлять активность и работать над собой.

По окончании встречи руководство филиала Президентской академии вручило гостю благодарственное письмо, а студенты поблагодарили Андрея Ковалева за содержательную беседу и действенные советы.

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