Встреча студентов Губернского колледжа с топ-менеджерами прошла в Серпухове

В деловом завтраке приняли участие директор по персоналу и внешней политике компании «Ратеп-инновация» Сергей Савин, менеджер по персоналу Татьяна Щурихина и амбассадоры профессионалитета кластера «Индустрия робототехники».

Сергей Савин рассказал студентам о своем профессиональном пути, опыте в развитии предприятия, его коллективе. Ребята с интересом слушали о том, что ценят руководители в своих сотрудниках, об организации труда и культуре производства. Топ-менеджер также поделился некоторыми внутренними секретами, например, какими управленческими способами можно создать благоприятную атмосферу в коллективе.

Татьяна Щурихина проинформировала молодых людей о том, какие возможности имеются на предприятии для трудоустройства студентов и дуального обучения, в каких кадрах заинтересованно руководство компании. Она также рассказала о мерах мотивации и социальной поддержки сотрудников.

Такие встречи помогают студентам определиться со своими целями и способами их достижения, мотивируют к дальнейшему профессиональному развитию.