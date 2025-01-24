Встреча школьников с выпускницей прошла ко Дню студента в поселке Биокомбината

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Советник директора учреждения организовала мероприятие в формате «Классой встречи». На нее пригласили ️️выпускницу Биокомбинатовской школы Еву Мерцен.

Ранее девушка окончила школу с отличием, поступила в Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина на кафедру филологии. Она планирует стать преподавателем русского языка и литературы.

Ребятам Ева рассказала о студенчестве и трудностях обучения. Также школьники задали гостье все интересующие их вопросы.

Также мы рассказывали о том, что в Лосино-Петровском провели детский мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Его посвятили тематической неделе, посвященной «Дню зимующих птиц».