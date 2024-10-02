02 октября 2024, 10:48

Встреча школьников с призером Олимпиады Дианой Густилиной прошла в Видном

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Воспитанники образовательных учреждений города Видное познакомились с известной спортсменкой Дианой Густилиной. Встреча с заслуженным мастером спорта по баскетболу состоялась в Центральной библиотеке.

На мероприятие пришли более 50 учащихся из школ № 5 и № 10 и Видновского художественно-технического лицея. Титулованная баскетболистка рассказала ребятам о своей спортивной карьере, достижениях и жизненном пути. Густилина дважды становилась в составе своей команды чемпионкой России, побеждала на чемпионате Европы, была серебряным призером мирового первенства и завоевала бронзу Олимпиады.

После интересной беседы со спортсменкой школьники проверили свои знания в викторине на олимпийскую тематику. Отличившимся подарили мягкие игрушки - символы баскетбольной команды «Спарта энд К».

Знакомство с Дианой Густилиной состоялось в рамках всероссийского проекта «Классные встречи». Местное отделение «Движение Первых» организует такие мероприятия, чтобы мотивировать молодых людей к выбору жизненного пути и достижению целей.

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Спортсмены Школьники Ленинский округ
02 октября 2024, 12:04
Жителям Коломны и Озер напомнили о возможностях газификации по госпрограмме
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В Коломне продолжают проводить газ в дома жителей по социальной программе. Еще одно строение газифицировали накануне в деревне Зарудня.

Работы по газификации идут в сельских населенных пунктах городского округа Коломна. Накануне газ появился в доме на Дачной улице в деревне Зарудня.

В деревне голубое топливо есть уже в 31-м жилом строении. Газификация прошла по президентской программе.

Напомним, что социальная газификация Подмосковья - это проект, который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. По ней газ бесплатно проводят до границ земельных участков. Речь идет о жителях газифицированных населенных пунктов.

Информация о льготных программах есть на официальном сайте «Мособлгаза». Для жителей Коломны и Озер также работает специальный телеграм-чат.

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Коломна Газ Социальная газификация
02 октября 2024, 12:04
Очистные сооружения реконструируют в деревне Зарудня до конца года
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Модернизация канализационных очистных сооружений продолжается в деревне Зарудня. Работы провели уже на 85%.

Сооружения в деревне Зарудня обслуживают более 1500 жителей. Строители провели гидроизоляцию, усилили грунты, установили оборудование.

Сейчас рабочие занимаются отделкой. Готовность объекта превысила 85%.

«Здесь будет установлена биологическая система очистки, воздуходувы, система механической обработки», - рассказал начальник управления ЖКХ администрации округа Артем Дорожкин.

Отметим, что реконструкция идет благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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Коломна ЖКХ Экология
02 октября 2024, 11:50
Концерт ко Дню пожилого человека прошел в культурном центре в Видном
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Праздник, посвященный международному Дню пожилых людей, состоялся в историко-культурном центре города Видное. Его гостями стали участники проекта «Активное долголетие».

В зале царила теплая и веселая атмосфера. Для гостей выступили творческие коллективы. Заместитель председателя совета депутатов Ирина Архангельская поблагодарила активистов за огромный вклад в воспитание молодого поколения, мудрость и желание быть всегда в строю.

Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», организовавшего мероприятие, Татьяна Тихонова подчеркнула, что для представителей старшего поколения очень важны забота и внимание. «Добрые слова, которые звучат для них в этот день, помогают им чувствовать себя, как будто на другом уровне», - сказала она.

В проекте «Активное долголетие» участвуют более пяти тысяч жителей Ленинского округа, старшему из которых исполнилось 94 года. Они с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, физическими упражнениями, йогой, осваивают компьютер и посещают творческие мастерские.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Активное долголетие Ленинский округ
02 октября 2024, 11:36
Акция ЦППК с кешбэком помогла пассажирам сэкономить 3,8 миллиона рублей за месяц
Медиасток.рф
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Совместная акция ЦППК и Системы быстрых платежей помогла пассажирам вернуть уже 3,8 миллиона рублей за месяц. Оплачивая проезд в пригородных поездах через СБП, жители получают 10% кешбэка обратно на счет.

Предложение действует с 1 сентября до конца года. Чтобы получить кешбэк за проезд на поездах ЦППК, нужно проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Билеты нужно покупать при помощи СБП, сканируя на терминале QR-код. Сделать это можно штатной камерой телефона или из приложения банка. В течение одной минуты 10% от стоимости проезда вернется на банковский счет пассажира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 35 дорожных проектов завершат до конца 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда Кешбэк

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