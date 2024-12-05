Встреча секретарей первичных отделений «Единой России» прошла во Фрязине

Партийцы в неформальной обстановке подвели итоги уходящего года и обозначили приоритеты на будущий.

«„Единая Россия“ проводит большую работу, направленную на улучшение качества жизни людей, изменение облика нашего города, области и всей страны. Реализуются национальные проекты, Народная программа партии. Особо важное направление - поддержка наших бойцов в зоне СВО и членов их семей. Этому уделяется самое пристальное внимание партийцами, депутатами, членами „Молодой Гвардии Единой России“. Благодарю всех за продуктивную работу! Уверен, что любые задачи нам будут по плечу», - обратился Дмитрий Воробьев.

Члены партии обсудили мероприятия в новогодние праздники. В этом году вновь будет работать «МастЕРская Деда Мороза» и благотворительная акция «Елка желаний».

Партийцев наградили за плодотворный труд и вклад в развитие округа. Им вручили благодарственные письма от депутата Государственной Думы Александра Толмачева и секретаря отделения Дмитрия Воробьева.

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