04 февраля 2025, 22:54

Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Раменском

Министерство территориальной политики Московской области
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Во Дворце спорта «Борисоглебский» прошла встреча председателей советов многоквартирных домов из Раменского, Жуковского, Люберец, Котельников и Бронниц. Всего на встречу приехали 30 человек. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Главы округов, депутат Госдумы Роман Терюшков, заместитель председателя Мособлдумы Александр Калтайс, а также представители профильных министерств ответили на волнующие жителей вопросы. Главными темами обсуждения стали работа системы ГИС ЖКХ, благоустройство дворов и капитальный ремонт домов. Всего в ходе встречи приняли более 90 обращений.

«Сегодня основными участниками встречи являются председатели советов многоквартирных домов, наши жилищные активисты из муниципалитетов Раменское, Жуковский, Котельники, Бронницы, Люберцы. Они обладают высокой компетенцией в различных сферах и поднимают вопросы, требующие внимания на более высоком уровне», - прокомментировала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко.

Отмечается, что это вторая из серии запланированных на 2025 год выездных администраций. Встречи в таком формате помогают быстрее находить решения и делиться опытом между округами.

Раменское
04 февраля 2025, 23:35
Депутаты Мособлдумы встретились с делегацией Верховного Совета Приднестровья
Пресс-служба Мособлдумы
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В Мособлдуме прошла встреча с представителями Верховного Совета Приднестровья. Сотрудничество между регионами продолжается уже 20 лет. За это время удалось расширить торговые и культурные связи: на рынок Подмосковья выходит продукция из Приднестровья, налаживаются отношения между учебными заведениями, поддерживаются побратимские связи между городами.

«Уже более семи лет наши парламенты поддерживают связь. На совместных встречах, в том числе по линии комитетов, мы обсуждали развитие здравоохранения, ЖКХ, решение экологических задач, борьбу с безработицей. В 2024-м году, который был в России Годом семьи, мы делились с вами опытом решения вопросов в рамках социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и инвалидов», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, межпарламентское взаимодействие - важный инструмент для укрепления отношений. Спикер отметил, что Приднестровье сейчас переживает сложный период, и региону нужна поддержка.

«Важно, чтобы наши отношения укреплялись. Мы сотрудничаем по многим направлениям, готовы и дальше перенимать опыт по ряду вопросов», - заключил председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Коршунов.

Он также попросил помочь с обновлением учебников и методических материалов для школьников. Подводя итоги встречи, Игорь Брынцалов заявил, что регионы будут продолжать развивать сотрудничество.

Мособлдума
04 февраля 2025, 22:45
Сибирская компания инвестирует 750 млн рублей в подмосковное производство
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Компания «СибЕвроВэн» инвестирует 750 миллионов рублей в строительство второй очереди завода в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Завод в Щелкове планируют построить за два года.

На данный момент основное производство находится в Новосибирске. Новый цех расширит мощности компании и сократит логистику с партнерами в западной части России. Сейчас «СибЕвроВэн» поставляет продукцию по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию. После запуска нового цеха выпуск увеличится как минимум в два раза.

«В прошлом году компания „СибЕвроВэн“ вывела первую очередь предприятия на плановую мощность, увеличив объем выпускаемой продукции в два раза - теперь на предприятии выпускают 200 единиц техники в месяц. Компания рассчитывает приступить к строительству второй очереди завода уже во втором квартале 2025 года», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта позволит дополнительно создать в округе 200 рабочих мест. Компания сотрудничает со многими производителями отечественного автопрома, в том числе с калининградской компанией «Грюнвальд», а также с китайской компанией «Хуацзин».

«Таким образом, расширение производственных мощностей на территории Московской области позволит компании не только упростить и сократить логистические маршруты, но и значительно снизить финансовые издержки», - прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Отмечается, что «СибЕвроВэн» входит в тройку крупнейших производителей полуприцепов и уже 15 лет выпускает фургоны-рефрижераторы для грузового транспорта. В ассортименте представлены фургоны для замороженной продукции, бортовые платформы, манипуляторы и другая спецтехника.

Инвестиции Щелково
04 февраля 2025, 22:17
Более 600 дорожных дефектов устранили в Серпухове с начала года
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На совещании администрации городского округа Серпухов рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся безопасности, дорожного ремонта и модернизации культурных объектов. Особое внимание уделили снижению детского травматизма на дорогах.

Для этого вблизи школ и других образовательных учреждений устанавливают перильные ограждения, искусственные дорожные неровности и интеллектуальные пешеходные переходы.

Работы по устранению дорожных дефектов ведутся силами МБУ «Комбинат благоустройства». Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь, которая позволяет работать даже в неблагоприятных погодных условиях. На данный момент устранено уже 620 ям.

Также обсуждался капитальный ремонт Дворца культуры «Исток». На объекте выполняются работы по демонтажу бетонных полов, утеплению чердачного перекрытия, монтажу новой кровли и другим внутренним улучшениям.

Помимо этого, в рамках Дня российской науки учреждения Серпухова подготовили разнообразные мероприятия и программы, приуроченные к празднику.

Благоустройство Серпухов Дороги
04 февраля 2025, 22:14
Подмосковному спасателю Сергею Карпухину вручили знак почетного донора России
Московский областной центр крови
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Начальник отдела кадров ФГКУ «Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России» Сергей Карпухин получил знак «Почетный донор России». На протяжении 20 лет он сдает кровь и ее компоненты. На счету Карпухина свыше 40 донаций.

«Сегодня в моей карте значатся записи уже о 43 донациях цельной крови и ее компонентов. Я как военнослужащий, всегда стараюсь помогать. Понимаю, насколько важно помочь тем, кому в данный момент нужна помощь: кто защищает нашу родину, кто пострадал или борется с тяжелым заболеванием. Это мой гражданский долг», - подчеркнул Карпухин.

Сейчас спасатель в основном сдает кровь на выездных акциях Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Карпухин добавил, что среди его родственников есть военные и медики. Все они также сдают кровь, совершая «тихий подвиг».

Спасатели

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