Встреча с жителями по вопросу содержания дома № 2 на улице Жирохова прошла в Лобне

Напомним, в Лобне возрождают институт председателей советов домов. Они через специальные чаты напрямую передают пожелания жителей представителям управления жилищно-коммунального хозяйства администрации. Заявки оперативно направляются исполнителям, а их исполнение контролируют старшие по дому и муниципальные депутаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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«Мы пригласили в муниципальный центр управления регионом активных жителей этого дома, чтобы обсудить вопросы обслуживания напрямую с представителями управляющей компании. Конструктивный диалог между жителями и управляющими организациями - цель масштабной программы по выстраиванию прямой коммуникации в вопросах обслуживания многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

По итогу встречи решено закрепить ответственного сотрудника управляющей компании «ВСК Комфорт» за домом № 2 на улице Жирохова. Жители смогут обращаться к нему с предложениями и вопросами, получая оперативную обратную связь. Также управляющая компания наладит работу круглосуточных телефонов диспетчеров.

«Мы пригласили в Муниципальный центр управления регионом активных жителей этого дома, чтобы обсудить вопросы обслуживания напрямую с представителями управляющей компании. Конструктивный диалог между жителями и управляющими организациями - цель масштабной программы по выстраиванию прямой коммуникации в вопросах обслуживания многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Напомним, в Лобне возрождают институт председателей советов домов. Они через специальные чаты напрямую передают пожелания жителей представителям управления жилищно-коммунального хозяйства администрации. Заявки оперативно направляются исполнителям, а их исполнение контролируют старшие по дому и муниципальные депутаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».