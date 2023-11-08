Встреча с жителями по вопросу содержания дома № 2 на улице Жирохова прошла в Лобне
Содержание дома № 2 на улице Жирохова в Лобне обсудили на встрече с жителями в муниципальном центре управления регионом. Эта тема стала одной из главных в социальных сетях на минувшей неделе.
Напомним, в Лобне возрождают институт председателей советов домов. Они через специальные чаты напрямую передают пожелания жителей представителям управления жилищно-коммунального хозяйства администрации. Заявки оперативно направляются исполнителям, а их исполнение контролируют старшие по дому и муниципальные депутаты.
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«Мы пригласили в муниципальный центр управления регионом активных жителей этого дома, чтобы обсудить вопросы обслуживания напрямую с представителями управляющей компании. Конструктивный диалог между жителями и управляющими организациями - цель масштабной программы по выстраиванию прямой коммуникации в вопросах обслуживания многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
По итогу встречи решено закрепить ответственного сотрудника управляющей компании «ВСК Комфорт» за домом № 2 на улице Жирохова. Жители смогут обращаться к нему с предложениями и вопросами, получая оперативную обратную связь. Также управляющая компания наладит работу круглосуточных телефонов диспетчеров.
«Мы пригласили в Муниципальный центр управления регионом активных жителей этого дома, чтобы обсудить вопросы обслуживания напрямую с представителями управляющей компании. Конструктивный диалог между жителями и управляющими организациями - цель масштабной программы по выстраиванию прямой коммуникации в вопросах обслуживания многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Напомним, в Лобне возрождают институт председателей советов домов. Они через специальные чаты напрямую передают пожелания жителей представителям управления жилищно-коммунального хозяйства администрации. Заявки оперативно направляются исполнителям, а их исполнение контролируют старшие по дому и муниципальные депутаты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».