08 ноября 2023, 11:42

Встреча с жителями по вопросу содержания дома № 2 на улице Жирохова прошла в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Содержание дома № 2 на улице Жирохова в Лобне обсудили на встрече с жителями в муниципальном центре управления регионом. Эта тема стала одной из главных в социальных сетях на минувшей неделе.

Напомним, в Лобне возрождают институт председателей советов домов. Они через специальные чаты напрямую передают пожелания жителей представителям управления жилищно-коммунального хозяйства администрации. Заявки оперативно направляются исполнителям, а их исполнение контролируют старшие по дому и муниципальные депутаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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«Мы пригласили в муниципальный центр управления регионом активных жителей этого дома, чтобы обсудить вопросы обслуживания напрямую с представителями управляющей компании. Конструктивный диалог между жителями и управляющими организациями - цель масштабной программы по выстраиванию прямой коммуникации в вопросах обслуживания многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

По итогу встречи решено закрепить ответственного сотрудника управляющей компании «ВСК Комфорт» за домом № 2 на улице Жирохова. Жители смогут обращаться к нему с предложениями и вопросами, получая оперативную обратную связь. Также управляющая компания наладит работу круглосуточных телефонов диспетчеров.

«Мы пригласили в Муниципальный центр управления регионом активных жителей этого дома, чтобы обсудить вопросы обслуживания напрямую с представителями управляющей компании. Конструктивный диалог между жителями и управляющими организациями - цель масштабной программы по выстраиванию прямой коммуникации в вопросах обслуживания многоквартирных домов», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Напомним, в Лобне возрождают институт председателей советов домов. Они через специальные чаты напрямую передают пожелания жителей представителям управления жилищно-коммунального хозяйства администрации. Заявки оперативно направляются исполнителям, а их исполнение контролируют старшие по дому и муниципальные депутаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
08 ноября 2023, 12:12
Энергетики завершили ремонт оборудования на подстанции, обеспечивающей Истру электричеством
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Энергетики закончили ремонт коммутационного оборудования на подстанции «Луч» в Московской области, снабжающей электричеством городской округ Истра. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов выполнял филиал «Россетей» - Магистральные электрические сети центра. Оборудование на подстанции обновили, чтобы повысить надежность центра питания, от которого зависит электроснабжение городского округа Истра, научных институтов и объектов историко-культурного наследия федерального значения.

Специалисты отремонтировали 19 единиц оборудования: высоковольтные масляные выключатели и разъединители. Работы шли на действующей подстанции, потребление электроснабжения в процессе не ограничивали.

Высоковольтные выключатели и разъединители - это основное коммутационное оборудование. При коротких замыканиях выключатели обесточивают поврежденные элементы сети, чтобы предотвратить технологические нарушения.

Разъединители применяют для создания видимого разрыва электрической цепи при ремонте и обслуживании электрооборудования. Также их используют для секционирования шин и переключения ЛЭП с одной системы шин на другую.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин ранее сообщил, что регион полностью подготовился к зиме. Территориальные организации ежегодно ведут активную работу по ремонту и обслуживанию электросетевого оборудования, отметил Самарин.

Истра Электричество
08 ноября 2023, 12:11
Аппарат для реабилитации конечностей после травм установили в клиническом центре в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Аппарат радиальной ударно-волновой терапии последнего поколения установили в клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России в Химках. Жители города смогут бесплатно пройти лечение по полису ОМС.

Данная технология используется при реабилитации после спортивных травм, переломов, артритов, артрозов, остеохондрозов и других диагнозов. Благодаря специальной программе процедура приносит быстрый результат, который сохраняется надолго.

«Ударно-волновая терапия - уникальный и признанный метод лечения костей, сухожилий, суставов и мышц. Аппарат применяется в неврологии, ортопедии, кардиологии, урологии, эндокринологии. Терапия в ряде случаев заменяет хирургическое вмешательство. Например, кальцинирующий тендинит или бурсит ранее лечили только с помощью операций», - рассказал врач-реабилитолог клинического центра Федерального медико-биологического агентства России Амир Гогуев.

Действие аппарата заключается в ударно-волновой терапии. Она растягивает мембраны пораженных клеток при помощи акустической волны, увеличивая их проницаемость, а также приток крови и обмен веществ. Кроме того, под воздействием давления звуковых волн разрушаются отложения кальция, притупляется боль и вырабатываются эндорфины.

Специалисты клинического центра Федерального медико-биологического агентства России занимаются физиотерапией и спортивной медициной, а также используют современные методы реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

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Здравоохранение Химки Медицина
08 ноября 2023, 12:06
Еще 3 корпуса построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе
Группа "Самолет"
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Группа компаний «Самолет» продолжает строительство жилого комплекса «Пригород Лесное». Еще три новых корпуса получили разрешение на ввод от Министерства жилищной политики Подмосковья.

«Пригород Лесное» - это масштабный проект, в плане которого 144 многоквартирных дома на 88,6 тысячи жителей. К этому дню достроены еще три новых корпуса - № 7.1, 7.2 и 9. Внутри - от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. Все они будут переданы владельцам с отделкой и установленной сантехникой.

В жилом комплексе «Пригород Лесное» работают четыре детских сада и две школы. Строятся еще три объекта - детский сад, школа и поликлиника для взрослых и детей. Финал реализации проекта запланирован на 2032 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Недвижимость Ленинский округ
08 ноября 2023, 12:05
Министерство благоустройства Подмосковья назвало популярные парки в небольших городах за неделю
Министерство благоустройства Подмосковья
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На минувшей неделе парки в городах Подмосковья с населением менее 100 тысяч человек посетили свыше 12 тысяч жителей. Самым популярным стал городской парк в Павловском Посаде.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на прошлой неделе парки региона в общей сложности посетили более 66 миллионов человек.

«Несмотря на осеннюю погоду, посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей», - отметил он.

Самыми популярными в небольших городах стали городской парк Павловского Посада, где побывали 12 тысяч человек, «Беличий» в Краснознаменске с показателем девять тысяч посещений, а также городской парк Луховиц, «Дубовая роща» в Кашире и парк Победы в Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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