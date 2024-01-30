Встреча с жителями по вопросам теплоснабжения прошла в Лосино-Петровском

Встреча прошла в формате выездной администрации. С жителями также обсудили вопросы уборки снега и вывоза мусора. Все обращения взяли на контроль.

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В начале января жители деревни Мизиново жаловались на низкую температуру в домах из-за проблем на котельной. На данный момент специалисты провели ремонтно-восстановительные работы в котельной. Сейчас температура подачи теплоносителя даже превышает норматив.

Теперь важно наладить температурный режим в домах. Для этого сформированы две бригады, которые выполняют обход квартир. Также приступили к восстановлению горячего водоснабжения.

«Естественно, всех волнует будущее. А будущее заключается в том, что здесь надо устанавливать новую блочно-модульную котельную, менять трассы. Собственно, это все в государственной программе», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Кроме того, в ходе встречи составили реестр квартир, жители которых хотят установить газовые отопительные приборы. Обращение направят в «Мособлгаз» для рассмотрения.

«В Мизиново есть дома, они считаются многоквартирными, но коттеджного типа. В этих коттеджах, например, четыре или шесть квартир. Из них пять с газовым отоплением, а одна квартира - на центральном отоплении. Целесообразно их также подключить к газу и отключить от центрального отопления», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков.