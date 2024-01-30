30 января 2024, 08:17

Встреча с жителями по вопросам теплоснабжения прошла в Лосино-Петровском

Телеканал «360»
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав встретился с жителями деревни Мизиново. Главной темой обсуждения стала работа котельной и восстановление теплоснабжения.

Встреча прошла в формате выездной администрации. С жителями также обсудили вопросы уборки снега и вывоза мусора. Все обращения взяли на контроль.

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В начале января жители деревни Мизиново жаловались на низкую температуру в домах из-за проблем на котельной. На данный момент специалисты провели ремонтно-восстановительные работы в котельной. Сейчас температура подачи теплоносителя даже превышает норматив.

Теперь важно наладить температурный режим в домах. Для этого сформированы две бригады, которые выполняют обход квартир. Также приступили к восстановлению горячего водоснабжения.

«Естественно, всех волнует будущее. А будущее заключается в том, что здесь надо устанавливать новую блочно-модульную котельную, менять трассы. Собственно, это все в государственной программе», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Кроме того, в ходе встречи составили реестр квартир, жители которых хотят установить газовые отопительные приборы. Обращение направят в «Мособлгаз» для рассмотрения.

«В Мизиново есть дома, они считаются многоквартирными, но коттеджного типа. В этих коттеджах, например, четыре или шесть квартир. Из них пять с газовым отоплением, а одна квартира - на центральном отоплении. Целесообразно их также подключить к газу и отключить от центрального отопления», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков.

Отопление Лосино-Петровский
30 января 2024, 08:48
Более 100 команд юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске
Телеканал «360»
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Открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» прошла в Быковской школе в Подольске. Участие в соревнованиях приняли 116 команд юнармейцев. Они представляли все города Подмосковья, а также Тверь и Москву.

Для начальников местных отделений «Юнармии» провели семинар по организации военно-патриотических игр. Представитель главного штаба Людмила Аржакова рассказала про автоматизированную информационную систему «Юнармии». Также своим опытом работы поделились представители команд из Коломны, Домодедово, Ступино, Чехова и Подольска.

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Такие игры проводятся на территории Быковской школы уже в шестой раз. В этот раз соревнования посвятили 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Это единственная игра, которая проводится зимой. Конечно, это накладывает определенные обязательства. Вся программа составлена все-таки грамотно. Дети участвуют в конкурсах как на улице, так и в помещениях», - сообщил заместитель начальника штаба «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.

Напутственные слова участникам состязаний сказали ветераны Вооруженных сил России, в том числе генерал-полковник Иван Морозов. Чтобы поддержать участников специальной военной операции, юнармейцы перед началом стартов собрали 20 больших коробок с гуманитарным грузом и еще 15 тысяч писем для бойцов.

Подольск Дети Школы
30 января 2024, 00:44
«Гниет много лет». Жительница Пересвета рассказала о треснувшем доме
Телеканал «360»
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Трещина в доме, расположенном по улице Октябрьской в сергиево-посадском микрорайоне Пересвете, появилась уже давно. Об этом рассказала «360» жительница соседнего дома Мария Иванова.

По словам собеседницы «360», трещина проходит через весь дом с пятого по второй этаж.

«И там плита упала, получается, на окно. <…> Снаружи видно, что там покосилось, конкретно. <…> Это все гниет уже много-много лет», - рассказала женщина.

Из-за угрозы обрушения из многоквартирного дома эвакуировали 120 жильцов. Некоторые из них пошли ночевать к родственникам, других временно разместили в ДК «Космос» и обеспечили горячим питанием.

Прокуратора Московской области начала проверку из-за трещины на фасаде здания, а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Отвечать за свою работу придется управляющей компании.

Уголовное дело ЖКХ Обрушения Питание Сергиев Посад
30 января 2024, 00:00
Сотрудники ГУСТ обработали более 7,5 тысячи обращений в соцсетях с начала года
ГУСТ МО
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Более 7,5 тысячи вопросов по содержанию территорий поступило представителям ГУСТ МО через социальные сети с начала 2024 года. Работа специалистов помогает оперативно реагировать на нарушения.

Сотрудники ГУСТ МО ведут общение с жителями Подмосковья в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», а также в Telegram-каналах. После обработки обращения инспекторы выезжают на место проверки.

Если факт нарушения подтверждается, они направляют запрос в управляющую компанию с требованием отреагировать и привести территории в порядок.

«Как только устранят все замечания, инспекторы предоставляют фотоотчет, который публикуется в социальных сетях», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Чаще всего обращения жителей Московской области касались уборки снега и льда, вывоза мусора, содержания и ремонта детских площадок. Кроме того, вопросы затронули благоустройство тротуаров и дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мусор
29 января 2024, 23:51
Местные власти ответили на вопросы жителей треснувшего дома в Пересвете
Телеканал «360»
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Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин провели встречу с жителями пострадавшего дома в Пересвете. Ранее на его фасаде образовалась трещина.

Сейчас жителей дома временно разместили в ДК «Космос», где они смогли задать свои вопросы главе городского округа. Большинство из них касалось дальнейшей судьбы дома, а также вещей, которые остались в квартирах.

По итогам встречи все вопросы взяли под особый контроль. Сейчас людей размещают на ночлег в гостиницах.

«Никаких особенных пожеланий нет. Люди благодарят за заботу, беспокоятся о домашних питомцах, о том, когда можно будет забрать необходимые вещи. Сейчас все поужинали и отправились на ночлег. У каждого берем номер мобильного телефона, будем на прямой связи», - указал Дмитрий Акулов в в своем Telegram-канале Ранее стало известно о привлечении волонтеров для помощи эвакуированным из треснувшего дома в Пересвете. Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку произошедшему.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Вячеслав Духин

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