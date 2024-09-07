Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Балашихе

На встрече жительница Балашихи попросила помочь с улучшение жилищных условий. Сейчас женщина живет в коммунальной квартире с четырьмя детьми. Другой участник встречи попросил помочь с решением земельно-имущественного вопроса. Оба заявителям получат дополнительные консультации экспертов.

«Мы понимаем, что каждый случай требует индивидуального подхода и внимательного рассмотрения. Важно, чтобы жители знали свои права и могли рассчитывать на поддержку. Мы приложим все усилия, чтобы помочь в решении возникших вопросов, действуя в рамках существующих возможностей и законодательства», - сказал Попов.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

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