20 декабря 2024, 20:35

Встреча с жителями по вопросам благоустройства прошла в Лосино-Петровском

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Депутаты из Лосино-Петровского и специалисты коммунальных служб встретились с жителями поселка Юность. На мероприятии обсудили проблему заброшенных автомобилей на парковках и другие вопросы благоустройства территорий.

Встреча с жителями поселка юность прошла благодаря партийному проекту «Безопасные дороги». Ее посетили член партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков, депутат Совета депутатов Надежда Коннова и сотрудники коммунальных служб.

Жители обратились к депутатом с жалобами на ветхие автомобили, которые владельцы бросают на парковках вблизи жилых домов. Машины мешают уборке снега и поддержанию порядка во дворах. Присутствующие решили обратиться к владельцам автомобилей, чтобы они убрали свои транспортные средства.

Помимо этого, собравшиеся попросили специалистов управляющей компании заменить перегоревшие лампочки на пожарной лестнице. Проблему с освещением решили незамедлительно.

«Все поднятые вопросы взял на контроль, будем работать над их решением в рамках программы „Комплексное благоустройство дворовых территорий“», - подчеркнул член партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков.

По словам куратора партийного проекта «Безопасные дороги» Александра Манаенкова, заброшенные автомобили и неэффективное освещение - это вызовы, требующие активных действий.

«Мы должны объединить усилия, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы в нашем поселке», - добавил он.

Благоустройство Депутаты Лосино-Петровский
20 декабря 2024, 21:36
Глава Одинцова Иванов проверил качество ремонта зала в центре «Созвездие»
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Комиссия с участием главы муниципалитета Андрея Иванова посетила новое пространство Территории творческого развития «Созвездие» в Голицыно Одинцовского городского округа. Недавно там завершили ремонт зала площадью более 190 квадратных метров.

В обновленном зале с октября этого года проходят занятия хореографической студии Ready2Go. Ее посещают около 100 участников, а общее количество занимающихся в «Созвездии» достигает почти 400 человек.

Ремонт сделали за счет внебюджетных средств: обновили отделку, установили новое освещение и систему отопления. Несмотря на это, в помещении необходимо было улучшить теплоизоляцию и заменить старые окна. Руководитель муниципалитета Андрей Иванов поручил профильным службам решить эти проблемы. На встрече обсудили также возможность создания отдельного входа в здание для уменьшения нагрузки на главную входную группу.

Отметим, что центр «Созвездие» - часть муниципального учреждения культуры «Голицынский культурно-досуговый центр». Здание учреждения включает два хореографических зала и четыре кабинета. Территорию творческого развития открыли в 2017 году, там организовали танцевальные группы по разным направлениям хореографического искусства.

Одинцово Андрей Иванов Ремонтные работы
20 декабря 2024, 21:24
Более 200 полицейских обеспечат безопасность в Мытищах в праздничные дни
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В администрации городского округа Мытищи прошло совещание по обеспечению безопасности в муниципалитете во время праздников. Количество полицейских увеличат на 25%, свыше 200 правоохранителей будут следить за порядком на улицах округа.

Участниками совещания по безопасности в администрации городского округа Мытищи стали руководители силовых ведомств, представители Министерства чрезвычайных ситуаций и профильные специалисты.

Начальник Межведоственного управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» Николай Жуков обозначил, что безопасность на территории округа будут обеспечивать патрульно-постовая служба, кинологи, инспекторы по делам несовершеннолетних, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел. Помимо них, к обеспечению порядка привлекут частные охранные предприятия и народные дружины.

Посты наружных нарядов максимально приблизят к местам проведения массовых мероприятий. Сотрудники учреждений культуры и спорта уже прошли специальный инструктаж в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделили пожарной безопасности. Машины и необходимая техника - в полной готовности.

Отметим, что в Мытищах регулярно проводят рейды по точкам продажи пиротехники. Накануне и во время праздников количество обходов увеличат. В муниципалитете определили места легальной торговли салютами.

Жилищно-коммунальные службы тоже готовы к праздникам. Они обеспечат своевременную уборку территорий и устранят аварийные ситуаций как в городе, так и на отдаленных сельских поселениях.

Обратиться в случае чрезвычайных ситуаций можно по телефонам круглосуточных аварийных служб: в диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 8 (495) 584-00-00, в «Мытищинскую теплосеть» по номерам: 8 (495) 583-55-92 и 8 (495) 775-55-92, в «Водопроводно-канализационные системы» по телефонам: 8 (495) 586-30-16 и 8 (495) 583-48-15, в «Мособлгаз» по номеру «горячей линии»: 8-800-200-29-04 и в «Мособолэнерго» по телефонам: 8 (495) 586-92-09 и 8 (495) 995-00-99.

Праздники Мытищи Коммунальные аварии
20 декабря 2024, 19:56
Глава Можайска Мордвинцев поздравил семью Пащенко с бриллиантовой свадьбой
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год объявили Годом семьи. В торжественной обстановке глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил Владимира и Нину Пащенко с 60-летним юбилеем семейной жизни.

Знаменательное событие совпало с православным праздником День памяти святого Николая Чудотворца. Руководитель муниципалитета поздравил семейную пару и вручил юбилярам икону Святителя Николая.

Ровно 60 лет назад Нина и Владимир Пащенко из Можайска стали мужем и женой. Всю свою жизнь супруги прожили в родном округе, вырастили двоих сыновей.

«Присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, домашнего уюта и тепла», - отметили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.

Семья Можайск
20 декабря 2024, 19:45
Депутаты обсудили меры соцподдержки населения на заседании Совета в Мытищах
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В повестку последнего в уходящем году заседания Совета депутатов городского округа Мытищи внесли 20 вопросов. Народные избранники обсудили меры социальной поддержки горожан, изменение Устава округа и другие темы.

По словам председателя окружного Совета депутатов Андрея Гореликова, на встрече запустили процесс изменения Устава муниципалитета.

«Приводим его в соответствие с изменившимся законодательством на федеральном и региональном уровнях для того, чтобы он соответствовал всем законодательным актам», - добавил он.

Помимо этого, на совещании приняли положение об единовременной выплате многодетным семьям, имеющим семь и более детей и получившим государственные награды. С начала 2025 года им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Глава Мытищ Юлия Купецкая предложила ввести младшим воспитателям ежемесячную доплату в размере 5 000 рублей. Собравшиеся единогласно поддержали решение.

Следующее заседание Совета депутатов городского округа Мытищи состоится в конце января 2025 года. Андрей Гореликов и Юлия Купецкая поблагодарили депутатов за работу. Нескольких народных избранников наградили от имени Московской областной думы. Депутату и волонтеру Григорию Шаповалову вручили нагрудный знак «Отважный», переданный командующим группировкой войск «Центр».

Мытищи Депутаты

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