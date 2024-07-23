23 июля 2024, 20:05

Встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» пройдет 24 июля

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Впервые встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» состоится в Центральном парке культуры и отдыха «Парк Мира» 24 июля. Горожане смогут задать вопросы специалистам администрации, представителям управляющих компаний.

Первая выездная встреча сотрудников администрации городского округа Мытищи, представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний с горожанами намечена на 24 июля. Проведут ее в парке «Мира» в 17:00 у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах.

Жители Мытищ смогут задать все интересующие вопросы специалистам администрации, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также получить обратную связь. Сделать это можно будет рядом с домом и даже на прогулке с ребенком. Однако из-за погодных условий возможны изменения: всю информацию разместят в официальных аккаунтах администрации городского округа Мытищи.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
23 июля 2024, 19:56
Подмосковные легкоатлеты выиграли 11 наград на первенстве России
Всероссийская федерация лёгкой атлетики
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Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир, в котором приняли участие легкоатлеты из 70 регионов России, прошел с 18 по 22 июля в Брянске.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Мария Тарабанская, Полина Хомякова, Елизавета Решетова и Вероника Архипова пришли первыми в эстафете четыре по 400 метров. Вероника Архипова выиграла золото в беге на 400 метров, а Мария Тарабарская победила в барьерном беге на 400 метров. Бронзовая медаль досталась Полине Хомяковой за преодоление 400-метровой дистанции.

​«Победа была не такой уверенной, но я показала хороший результат. Очень сильно переживала перед стартом, никогда так не нервничала. Это мой последний год в соревнованиях U-23, поэтому, конечно, хотелось закончить с хорошим результатом», –рассказала Тарабанская.

Среди юниоров на стометровке вторым оказался Иван Афонин, а в метании молота серебро выиграла Алисия Наумова. ​В метании диска третье место занял Степан Рухов. ​На стометровке среди юниорок третьей пришла София Миронова. На дистанции 400 метров бронзу выиграл Кирилл Лютов. Тимофей Шилов получил бронзу за тройной прыжок.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Награды
23 июля 2024, 19:37
Школьные библиотеки в Мытищах пополнятся новыми учебниками ко Дню знаний
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Библиотеки в школах Мытищ пополнятся новыми бесплатными учебниками к 1 сентября. На 2024 — 2025 учебный год образовательные учреждения уже получили свыше 153 тысяч экземпляров. В планах — новые пособия по истории и обществознанию.

Школьные библиотечные фонды обновляют с учетом потребностей школ и в соответствии с учебными программами. Регулирует это Приказ Минпросвещения России № 858 от 21 сентября 2022 года.

Каждый год школы Мытищ пополняют новыми учебными пособиями. Так, на 2024-2025 учебный год мытищинским школам выделили более 153 тысяч экземпляров. А осенью 2024 года закажут новые учебники по истории и обществознанию.

Отметим, что всего в школах городского округа Мытищи используют порядка 850 тысяч учебников и учебных пособий. Сотрудники школьных библиотек постоянно взаимодействуют с обменным фондом учебников. Обеспечение детей бесплатными учебниками контролирует управление образования. Все школы к 1 сентября обеспечат учебниками.

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Школы Мытищи Школьники Литература Образование
23 июля 2024, 19:33
Подмосковные спортсмены победили на 5-м этапе чемпионата России по кольцевым гонкам
Фото: СМП РСКГ и Александра Феоктистова
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Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. Турнир прошел 20 и 21 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Андрей Масленников победил в классе «Туринг-лайт», а Алексей Хаиров - «Спортпрототип CN» и занял второе место.

В этом сезоне гонщикам класса «Туринг-лайт» предстоит преодолеть еще три этапа до подведения заключительных итогов.

Следующий этап соревнований пройдет с 22 по 24 августа на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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Спортсмены Награды
23 июля 2024, 19:06
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 23 июля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 23 июля. Заторы наблюдаются на Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Щелковском шоссе, сообщили в региональном Минтрансе.

Движение также затруднено на Ярославском, Осташковском, Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Борисовском и Калужском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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Пробки Дороги

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