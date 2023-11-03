Встреча с ученым Владимиром Котляковым прошла в доме культуры «Красная Поляна» в Лобне
Встреча с доктором географических наук и академиком Владимиром Котляковым прошла в Лобне. Мероприятие с уроженцем города и выдающимся ученым, посвятившим свою жизнь изучению льдов, состоялось в доме культуры «Красная Поляна».
Член Русского географического общества Владимир Котляков рассказал гостям встречи об одной из самых запоминающихся экспедиций в Антарктиду, которую он совершил в 1956 году.
«По дороге пришлось пережить шторм в 11 баллов. Помню, вскочил посреди ночи и услышал, как кто-то кричит „Тону!“. Огромная волна накрыла весь корабль. К счастью, корабль выдержал, и мы добрались благополучно», - поделился Владимир Михайлович.
Два года он с коллегами изучал снежный покров и состав льда в Антарктиде. Затем еще два года - на Эльбрусе, после - на ледниках Средней Азии.
Самым большим трудом своей жизни ученый называет «Атлас снежно-ледовых ресурсов мира». Над книгой работали 300 человек со всех уголков Советского Союза. Там собраны карты ледников всего мира, а также есть карта мира без ледников. Ученые подсчитали, что если все ледники растают, Западная Сибирь, Нью-Йорк и Лондон окажутся под водой.
На встрече Владимир Михайлович также рассказал о работе на посту народного депутата и в Русском географическом обществе.
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