Встреча с тренером по рыболовному спорту прошла в школе № 14 в Химках

Школьников обучают рыбалке на поплавок, мормышку, спиннинг и фидер. Тренировки проходят в естественных водоемах и искусственных водохранилищах. Тренер клуба Александр Пилипенко приобретает весь инвентарь за свой счет.

«Семейная рыбалка - это не только увлекательное хобби, но и учебная площадка для детей, где они учатся уважению к природе и ее бережному отношению. Ведь все участники секции отпускают пойманную рыбу обратно в воду, тем самым демонстрируя ответственное отношение к экосистеме», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, подопечные клуба «Химкинские акулята» заняли 5-е место на чемпионате «Рыбалка у Кремля». На соревнование собрались 100 команд со всего Подмосковья.

«„Химкинские акулята“ - целый клуб рыболовов-школьников. Для них рыбалка - это настоящий спорт с турнирами, медалями и даже разрядами и званиями. Есть и свой тренер, он же идейный вдохновитель. <…> После сегодняшней презентации я тоже решила записаться в подобную секцию, только уже для взрослых», - рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Рыболовный клуб для школьников работает с сентября 2016 года. Секция действует на базе команды «Химкинские фидер-акулы» и детско-юношеского рыболовного объединения. Дети изучают теорию спортивной ловли, а затем отрабатывают ее на открытом водоеме. Начинающие рыболовы регулярно участвуют в турнирах.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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