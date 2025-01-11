11 января 2025, 10:59

Встреча с психологом прошла в молодежном центре в Лосино-Петровском

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Молодые активисты из Лосино-Петровского побывали на встрече с психологом. Они задали специалисту интересующие их вопросы и поучаствовали в трансформационной игре.

Мероприятие прошло в молодежном центре «Движение». Ребята приняли участие в игре «Город разных». Она развивает гибкость мышления и улучшает коммуникацию. Также каждый из участников с ее помощью может потренировать свои реакции на различные ситуации.

В рамках такого взаимодействия молодежь ближе познакомилась с такими состояниями, как власть и подчинение, хитрость и лавирование, свобода и стабильность. Участники отметили, что встреча была очень продуктивной и полезной.

Ранее мы рассказывали о том, что молодогвардейцы из Лосино-Петровского поучаствовали в квесте в Музее Победы. Они курировали группы детей и создавали атмосферу праздника.

Молодежь Лосино-Петровский
10 января 2025, 23:25
Минсельхоз Подмосковья перечислил новые методы борьбе с африканской чумой свиней
Медиасток.рф
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Министерство сельского хозяйства России скорректировало ветеринарные правила по борьбе с африканской чумой свиней. Согласно изменениям, кормление животных пищевыми отходами и продукцией охоты от диких кабанов можно рассматривать как основание для подозрения на заражение болезнью.

Министерство сельского хозяйства России скорректировало ветеринарные правила по борьбе с африканской чумой свиней. Согласно изменениям , кормление животных пищевыми отходами и продукцией охоты от диких кабанов можно рассматривать как основание для подозрения на заражение болезнью.

В Минсельхозе Московской области отметили, что изменились и методы отбора контрольных образцов у свиней для предотвращения чумы. Важной деталью стало смягчение условий для пополнения стада закрытого хозяйства новыми особями после снятия карантина.

Так, по новым правилам специальная противоэпизоотическая комиссия региона может разрешить ввозить свиней не ранее чем через пять месяцев после окончания карантина, вместо прежних восьми месяцев.

Сельское хозяйство
10 января 2025, 22:48
В пятницу вечером пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 10 января. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД, не нарушать дистанцию и не совершать резких маневров.

Пробки Дороги
10 января 2025, 22:32
Донорам в Сергиевом Посаде увеличат выплаты
Министерство социального развития Московской области
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В 2025 году ежегодную выплату почетным донорам проиндексировали на 4,5%. Теперь их сумма достигает 18 тысяч рублей. Так, повышенные выплаты в текущем году получат более 1,2 тысячи жителей Сергиева Посада. Об этом сообщил начальник социальной защиты города Игорь Ермохин.

Помимо выплат почетным донорам положены бесплатный проезд на общественном транспорте как Москвы, так и Подмосковья, а также компенсация за коммунальные услуги.

Чтобы восстановить силы после сдачи крови, донорам положен обед за счет учреждения или его компенсация. Кроме того, доноры освобождаются от работы в день сдачи крови и имеют право на дополнительный день отдыха. По договоренности эти выходные можно перенести или присоединить к отпуску.

Напомним, статус почетного донора присваивают людям, сдавшим кровь 40 раз или плазму 60 раз. В Подмосковье работает онлайн-платформа , на которой можно ознакомиться с подробной информацией.

Здравоохранение Сергиев Посад
10 января 2025, 21:50
В Дмитрове рекультивировали мусорный полигон «Непейно»
Минэкологии МО
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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Непейно» завершилась в Дмитровском округе. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В 2019 году полигон закрыли, а в 2022 году приступили к его рекультивации. В рамках проекта на объекте провели перепланировку захороненных отходов, террасирование и уплотнение откосов. Помимо этого, специалисты обустроили армогрунтовую стену и системы сбора и очистки фильтрата.

Рекультивация «Непейно» позволила улучшить условия жизни около 165 тысяч жителей округа. Напомним, на полигоне собирали отходы с 1975 года - за это время там скопилось 1,6 миллиона кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 гектаров.

Полигоны Минэкологии Подмосковья Экология

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