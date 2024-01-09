09 января 2024, 11:55

Встреча с потомком князей Трубецких пройдет в Электростали 11 января

Unsplash
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В историко-художественном музее имени Алексеева в Электростали состоится встреча с Александром Трубецким. Подробности сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Встречу с прямым потомком князей Трубецких посвятят русским традициям и Рождеству. Мероприятие пройдет под музыку, которую исполнят студенты музыкального колледжа имени Скрябина.

Начало программы в 16:30. Вход свободный.

Историко-художественный музей в Электростали открыт 23 декабря 1999 года. Основой постоянной художественной экспозиции стало собрание лучших произведений местных художников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи Электросталь
09 января 2024, 12:25
Специалисты восстановят теплотрассу в Люберцах
РИА «Новости»
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В Люберцах специалисты занялись восстановлением теплоснабжения. Работы на теплотрассе и в котельной планируют завершить 9 января, сообщили «360» в Минэнерго Московской области.

«Тепловая камера котельной осушена, вырезано окно в теплотрассе, производится подгонка латки с последующими сварочными работами», - объяснили в министерстве.

Рабочие продолжат восстановление теплотрассы. Последствия коммунальной аварии планируют устранить 9 января.

Жители Люберец пожаловались на отсутствие отопления в некоторых домах на Октябрьском проспекте, улице Кирова и в одной из школ. Они связали это с прорывом теплотрассы у котельной.

Восстановительные работы продолжили в системе центрального отопления Химок. На холодные батареи пожаловались жильцы 10 домов. Власти запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения.

Люберцы ЖКХ Отопление
09 января 2024, 12:22
Свыше 100 тысяч человек посетили парки Подмосковья в Рождество
Министерство благоустройства Московской области
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Почти 102 тысячи человек побывали в парках Московской области 7 января. Посетителей ожидала новогодняя иллюминация, тематические фотозоны, ярмарки и многое другое.

«За пять лет нашей работы, министерство благоустройства все больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Отмечается, что в парках Подмосковья установили 112 украшенных новогодних елок и 853 яркие световые фигуры, а чтобы посетители могли согреваться холодными зимними днями, на территории зон отдыха обустроили 68 уличных очагов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
09 января 2024, 11:51
Более 600 человек выступили на первенстве по легкой атлетике в Подмосковье
Евгения Корытько
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Свыше 600 спортсменов из Щелкова, Коломны, Люберец и других округов Московской области приняли участие в первенстве по легкой атлетике среди юношей и девушек. По итогам соревнований сформируют команду сборной Подмосковья, которая выступит на первенстве России.

В двухдневную программу соревнований включили: бег с барьерами, бег с препятствиями, бег на короткие и длинные дистанции, ходьбу, прыжки в длину и в высоту, а также тройной прыжок.

«Надо перемолотить большой объем подготовки, километража, чтобы достичь результата. Тренировки занимают по два-три часа два раза в день, 12 тренировок в неделю, а на старте ребята бегут шесть секунд», - прокомментировал главный тренер Московской области по легкой атлетике Евгений Шармин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
09 января 2024, 11:23
Более 110 тысяч человек посетили лыжные трассы Подмосковья с начала сезона
Пресс-служба Минблаго МО
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С начала зимы лыжни Подмосковья посетили 113 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до одного километра и 31 лыжня с протяженностью от одного до 17 километров», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Рядом с большинством лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости.

Уточняется, что этой зимой десять новых лыжных трасс обустроили по программе губернатора «Парки в лесу». Так, они появились в Балашихе, Домодедове, Лыткарине и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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