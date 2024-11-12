12 ноября 2024, 20:44

Встреча с поэтессой Розой Шорниковой прошла в Лосино-Петровском

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В Доме культуры деревни Корпуса городского округа Лосино-Петровский состоялась творческая встреча с талантливой поэтессой Розой Шорниковой. Она презентовала новый сборник стихов «Водоворот» и музыкальный альбома «Музыка слов».

Это мероприятие стало уникальной возможностью для всех прикоснуться к миру поэзии и музыки, а также услышать авторские произведения, насыщенные глубокими чувствами и эмоциями.

Зрители получили возможность задать вопросы поэтессе, узнать о ее творческом пути и источниках вдохновения. Тем, кто желал сохранить память об этом событии, была предложена возможность получить автограф. В завершение встречи автора ждали бурные аплодисменты и цветы в знак признания ее таланта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лосино-Петровский
12 ноября 2024, 20:36
Викторину для дошкольников «Азбука природы» провели в поселке Свердловский
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В детском саду «Солнышко», расположенном в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский, состоялась увлекательная программа под названием «Азбука природы». Ребята участвовали в конкурсах, демонстрируя свои знания о природе.

В рамках мероприятия они разгадывали загадки о растениях, грибах, птицах и насекомых, определяли животных по их описаниям, а также угадывали произведения и их авторов, посвященные природе. Каждый ребенок получил возможность выразить свои мысли и чувства о мире вокруг.

Воспитатели рассказали о важности природы и необходимости ее защиты и заботы о ней. По их словам, в этом возрасте дети очень любознательны, и необходимо поддерживать их интерес к изучению окружающего мира. Такие мероприятия планируется проводить на постоянной основе.

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Дети Лосино-Петровский
12 ноября 2024, 20:35
Семейный День здоровья и спорта прошел в поселке Обухово
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В поселке Обухово городского округа Лосино-Петровский состоялось спортивное мероприятие «Семейный день Здоровья и Спорта», организованное в рамках партийного проекта «Детский спорт». Член партии «Единая Россия» Андрей Суходеев оказал значительную помощь в проведении этого события, которое прошло при поддержке первичной Профсоюзной организации Московского ЛПУМГ и совета молодых и ученых специалистов предприятия.

Мероприятие стало частью Социальной программы «Вместе», реализуемой «Газпром трансгаз Москва». Участники, как взрослые, так и дети, активно участвовали в утренней зарядке, эстафетах, играх в пионербол и футбол, а также в весёлых Шапочных боях. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием, которое позволило участникам обменяться впечатлениями в неформальной обстановке.

Андрей Суходеев отметил важность подобных мероприятий для укрепления семейных ценностей и развития детского спорта. «Наш дружный коллектив на протяжении нескольких лет посещает центр, даря детям любовь, заботу и общение, в которых они так нуждаются», - отметил он.

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Спортсмены Лосино-Петровский
12 ноября 2024, 20:28
Качество содержания контейнерных площадок проверили в Чехове
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Заместитель главы администрации Чехова Александр Хабаров провел выездное мероприятие с целью контроля состояния контейнерной площадки, расположенной на улице Чехова, 4. В ходе проверки было оценено текущее санитарное состояние площадки и организация уборки мусора.

В результате инспекции выявили серьезные недостатки, среди которых отсутствие регулярного графика уборки и вывоза мусора. Данная ситуация негативно сказывается на общем санитарном состоянии территории и может привести к возникновению неприятных запахов, а также привлечению насекомых и грызунов. Александр Хабаров подчеркнул важность поддержания чистоты и порядка на контейнерных площадках и отметил, что своевременное решение данных вопросов существенно улучшит качество жизни жителей округа.

«Мы принимаем все необходимые меры для устранения данных недостатков. Дополнительно информирую, что по вопросу данной контейнерной площадки рассматривается возможность ее модернизации в рамках дорожной карты на 2024–2025 годы. Это позволит не только улучшить условия для жителей, но и сделать процесс утилизации отходов более эффективным», - прокомментировал заместитель главы округа.

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Благоустройство Чехов Мусор
12 ноября 2024, 20:06
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 13 ноября
Минтранс Подмосковья
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Специалисты Минтранса Московской области 13 ноября проведут вебинары по дорогам и транспорту. По традиции участникам расскажут, как подавать заявление на региональном сайте госуслуг так, чтобы его приняли, а также в каких случаях заявителю могут отказать.

Вебинары пройдут с 9:00 до 18:00. Всего участникам предложат 14 онлайн-консультаций Специалисты Минтранса Подмосковья разберут разные темы - от того, как согласовать проекты и схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и муниципального значения или, как получить разрешение на перевозку пассажиров такси до обслуживания единых транспортных карт «Стрелка», а также, как получить разрешение на выполнение авиационных работ.

Дороги Работа Госуслуги

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