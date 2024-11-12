Встреча с поэтессой Розой Шорниковой прошла в Лосино-Петровском

Это мероприятие стало уникальной возможностью для всех прикоснуться к миру поэзии и музыки, а также услышать авторские произведения, насыщенные глубокими чувствами и эмоциями.

Зрители получили возможность задать вопросы поэтессе, узнать о ее творческом пути и источниках вдохновения. Тем, кто желал сохранить память об этом событии, была предложена возможность получить автограф. В завершение встречи автора ждали бурные аплодисменты и цветы в знак признания ее таланта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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