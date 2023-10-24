Встреча с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым прошла в Доме юных техников в Королеве
Мероприятие для школьников к 100-летию со дня рождения академика Владимира Уткина прошло в Доме юных техников в Королеве. Специальным гостем вечера стал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
После встречи воспитанники Дома юных техников провели на территории городского мемориала Славы запуск моделей собственных ракет.
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Владимир Федорович Уткин - выдающийся конструктор и руководитель в области ракетно-космической техники, директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве с 1990 по 2000 год. В честь круглой даты в Доме юных техников прошла встреча со специалистами космической и ракетостроительной отрасли.
«Ребятам [хотим] рассказать об истории, которая переплетается с нашим предприятием, с историей великого человека и с историей нашего города. Это все взаимосвязано», - отметила председатель профсоюзной организации Центрального научно-исследовательского института машиностроения Елена Лебедева.
Гостем вечера стал космонавт-испытатель Герой России Сергей Кудь-Сверчков. Он рассказал о значении работы Уткина, а также поделился с юными ракетостроителями интересными фактами о своей работе.
Космонавт объяснил, почему после запуска ракета меняет свой цвет, откуда на борту есть связь с землей, почему космонавты не теряют сознание во время запуска ракеты.