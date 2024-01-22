Встреча с художниками пройдет в ДК «Звезда» в Наро-Фоминске 27 января
Программа «Марафон живописи» пройдет в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске 27 января. Посетители смогут не только встретиться с местными художниками, но и узнать об особенностях различных техник.
Гости также смогут создать свою собственную картину. Организаторы обещают, что мероприятие полностью погрузит в творческий процесс и позволит насладиться искусством живописи.
Программа начнется в 15:00. Вход свободный. С собой необходимо принести бумагу, краски и кисти.
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