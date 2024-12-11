Встреча с депутатом Мособлдумы прошла в гимназии № 1 в Воскресенске

На встречу также пришел начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов. Вместе с депутатом они поделились своими взглядами на то, как подрастающее поколение может повлиять на развитие страны. Учащиеся с удовольствием приняли участие в обсуждении, задавали вопросы и делились идеями.

В ходе встречи говорили на разные темы - от политики и здорового образа жизни до участия молодежи в социальных и культурных инициативах. Старшеклассникам также рассказали о том, какие возможности перед ними открыты, в каких проектах стоит принимать участие.

«Именно через такие диалоги мы можем наладить связь между молодежью и властью, понять, что волнует молодое поколение, и совместно искать пути решения возникающих проблем», - отметила Екатерина Лобышева.

Подобные встречи формируют у молодого поколения активную гражданскую позицию.

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