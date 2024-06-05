Встреча с депутатами прошла по вопросам строительства в Лосино-Петровском

Мероприятие прошло совместно с первым заместителем министра строительного комплекса Московской области Константином Лапиным, депутатом Госдумы Александром Толмачевым и главой городского округа Лосино-Петровский Сергеем Джеглавом.

По словам Аллы Поляковой, на приеме с гражданами обсуждались вопросы, связанные с реновацией старого жилого фонда и благоустройством придомовых территорий. Особое внимание уделили строительству новой поликлиники в рабочем поселке Свердловский, где планируется принимать взрослых и детей.

«Планируется, что медицинское учреждение сможет принять 270 взрослых и 50 детей в смену. Отделения будут иметь отдельные входные группы для разделения потоков пациентов», - рассказала Алла Полякова.

Отвечая на запросы граждан, Константин Лапин пообещал сдать стадион для регби в Щелково к лету, чтобы все желающие могли на нем тренироваться и играть.

Кроме того, жительница Химок, обратившаяся онлайн, попросила предоставить более удобное муниципальное жилье в поселке санатория «Мцыри». Константин Лапин пообещал проработать этот вопрос, провести ремонт и подготовить квартиру к переезду до конца лета.

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