Встреча с делегацией из Белоруссии по вопросам экспорта пройдет в Подмосковье
Подмосковных экспортеров пригласили на реверсную бизнес-миссию с делегацией из Белоруссии. Встреча пройдет 18 октября в Красногорске.
Участие примут пять компаний-импортеров Республики Беларусь. На встрече пройдут переговоры с потенциальными покупателями российской продукции. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 2 октября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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