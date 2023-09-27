Встреча с делегацией из Белоруссии по вопросам экспорта пройдет в Подмосковье

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Участие примут пять компаний-импортеров Республики Беларусь. На встрече пройдут переговоры с потенциальными покупателями российской продукции. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 2 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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