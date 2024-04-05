05 апреля 2024, 10:05

Встреча с артистом цирка Адамом Талиным прошла в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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В Павловском Посаде, в актовом зале корпуса «На Сенной», состоялась уникальная творческая встреча. Ученики Первого Лицея пообщались со звездой «Цирка Чудес» и представителем знаменитой артистов Адамом Юрьевичем Талиным.

Адам Талин - артист цирка в четвертом поколении. Свою карьеру он начал на манеже в пять лет. Его прадед и прабабушка известны как сатирический дуэт «Ад и Мар», а дед был одним из первых инспекторов манежа в цирке на Вернадского. Отец Адама, Юрий Талин, является мастером спорта по акробатике и с 1993 года выступает как соло-клоун в коллективе народного артиста Владимира Шевченко. Мать, Ирина Талин, также связала свою жизнь с цирком. Она воздушная гимнастка и инспектор манежа.

С 1994 года Адам выступает клоуном в дуэте со своим отцом. Артист успел показать свое мастерство на гастролях в Японии, Китае, Арабских Эмиратах, Венгрии, Хорватии и Англии.

Школьники из Павловского Посада стала не только узнали о жизни и творчестве известного артиста, но и получили незабываемые эмоции от его выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Цирки Школьники Павловский посад
05 апреля 2024, 10:04
Жилой дом со встроенным детским садом и кабинетом врача построят в Раменском округе
Министерство жилищной политики Московской области
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Многоэтажный жилой дом с детским садом на 80 мест и кабинетом врача общей практики построят в поселке Кратово на улице Нижегородской. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Возведением дома займется компаний СЗ «Веста-Строй».

Девятиэтажный МКД площадью более 15 тысяч квадратных метров рассчитан на 336 квартир свободной планировки. На первом этаже будут встроены нежилые помещения, а в подземной части сделают кладовки для жителей.

Территорию рядом с домом благоустроят и озеленят. Появятся детские и спортивные площадки, паркинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Раменское
05 апреля 2024, 09:49
Областной фестиваль «Театральная планета» начался в Шатуре
Телеканал «360»
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Шатура стала площадкой для творческих экспериментов, там начался областной фестиваль «Театральная планета». За четыре дня коллективы представят на сцене более 10 постановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.

Театры Фестивали Шатура
05 апреля 2024, 09:48
Свыше 140 жителей Балашихи привились от клещевого энцефалита с начала года
Unsplash
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В поликлиниках Балашихи можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Около 150 жителей уже вакцинировались с начала года.

Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике по месту прикрепления. В наличии две вакцины: «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир».

По словам врачей, Балашиха не относится к районам, где водится инфицированный клещ. Однако в 2023 году зафиксирован один случай клещевого энцефалита и три болезни Лайма. Всего в прошлом году к врачам за помощью после укуса клеща в Балашихе обратились почти 800 человек.

«При укусе надо сразу же обратиться в травмпункт или приемное отделение стационара, где врач извлечет паукообразное и обработает место укуса. Желательно клеща сдать в лабораторию, чтобы удостовериться, что он не является переносчиком инфекционных заболеваний. Пока будут проводить анализ, пациенту следует обратиться к терапевту или инфекционисту для наблюдения за состоянием здоровья», - рассказала эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Если вы делаете плановую прививку, тогда перерыв между первой и второй вакциной составит от одного до семи месяцев. Через год необходимо сделать ревакцинацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники Балашиха
05 апреля 2024, 09:39
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 5 апреля
Медиасток.рф
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Утром 5 апреля пробки на подмосковных дорогах оценили в четыре балла. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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Пробки Дороги

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