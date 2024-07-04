04 июля 2024, 15:15

Встреча руководства «Мособлгаза» с жителями прошла в селе Ершово

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Жители села Ершово в Одинцовском округе встретились с руководством акционерного общества «Мособлгаз» в формате выездной администрации. Все желающие смогли задать интересующие их вопросы генеральному директору компании Игорю Баранову.

На встрече обсудили сроки подключения газа, его проведение в садовых некоммерческих товариществах и малонаселенных пунктах, а также техническое обслуживание газового оборудования.

Напомним, в программу социальной газификации вошли 178 населенных пунктов Одинцовского округа. Уже построили 235 километров газопроводов, а 2,5 тысячи домов подключили к магистральному газу.

Сейчас строительство газопроводов ведут в 23 населенных пунктах муниципалитета. В 2024 году по губернаторской программе в округе запланировано подключение газа в деревнях Малые Вяземы и Асаково.

Кроме Одинцовского, встречи прошли в Дмитровском и Раменском округах. Всего в них поучаствовали более 100 жителей Подмосковья.

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Одинцово Газ Ремонтные работы
04 июля 2024, 15:25
Массовый заплыв «Сенежская миля» пройдет в Солнечногорске 27 июля
Медиасток.рф
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Заплыв «Сенежская миля» стал в Солнечногорске стал уже хорошей традицией. В этом году его проведут 27 июля к празднованию Дня ВМФ.

Участники преодолеют дистанции в открытой воде: 200 метров для подростков 10-13 лет и 1300 метров для тех, кто старше 14 лет.

«„Сенежская миля“ - одно из наших „брендовых“ ежегодных мероприятий. В целях безопасности количество участников не будет превышать 100 человек, но каждого из них мы отметим памятными медалями, а самых быстрых - дополнительными наградами», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Со схемами заплыва можно ознакомиться на сайте. Предварительная регистрация - обязательна. Для этого необходимо принести копию медицинской страховки и справку от врача. Для детей потребуется согласие родителей на участие в соревнованиях. Сбор 27 июля в 9:00 на центральном городском пляже озера Сенеж. Организатором выступил центр «Солнечногорье».

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Спортсмены Солнечногорск Водоемы
04 июля 2024, 15:23
Льготные земельные участки выдали 130 врачам в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства имущественных отношений МО
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Социальная программа «Земля врачам» продолжает обеспечивать ценных специалистов земельными участками для строительства. С начала года наделы получили более 130 медиков, о чем сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Все врачи, которые сразу изъявили желание стать участниками программы, уже получили свои наделы, но желающие еще есть. Сейчас на очереди 404 человека. С начала действия закона землю получил уже 2301 специалист», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Орехово-Зуевском округе за полгода землю получили 16 врачей, в Талдомском - 14, в Пушкинском - 12. Еще по 10 участков выдали в Дмитрове и Солнечногорске.

Надел могут получить врачи одной из 39 узких специальностей, которые работают в Подмосковье не менее трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Врачи
04 июля 2024, 15:18
Строительная готовность поликлиники на улице Заречной в Лобне достигла 80%
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На улице Заречная в городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену. По последним данным, готовность здания уже превысила 80%.

В настоящее время выполняются работы по устройству электроснабжения, внутренним отделочным работам, монтажу систем канализации и водоснабжения, а также установке лифтов. Кроме того, идет благоустройство прилегающей территории. Также началась поставка мебели и специализированного медицинского оборудования.

Напомним, что работы реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и направлены на значительное улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей Лобни.

Открытие поликлиники станет значительным шагом в развитии здравоохранения города и обеспечит жителям доступ к современной и качественной медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Лобня Строительство Поликлиники
04 июля 2024, 15:06
Территорию у дома № 11 на Пионерской улице благоустроят в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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Недостатки, возникшие после проведения капремонта в доме № 11 на Пионерской улице в Воскресенске, должны будут оперативно устранить. Придомовую территорию осмотрела глава временно исполняющая полномочия главы округа Елена Овсянкина.

К осмотру дома в центральной части Воскресенска также присоединились сотрудники организации «Благоустройство и озеленение» и территориального отдела. Совместно с жителями они обсудили вопросы благоустройства и содержания территории. В частности, речь шла о вывозе мусора и уборке в подъездах.

Так, после обхода в подъезде дома № 9 дано поручение устранить последствия потолочных протечек, а также провести ремонт входной группы. А в доме № 11 необходимо устранить недостатки, выявленные после проведения здесь капремонта. Сроки для этого установлены.

Отметим, что заместители главы Воскресенска встречаются с жителями и представителями управляющих компаний регулярно. Это позволяет выстроить конструктивный диалог и решать проблемы оперативно.

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Благоустройство Воскресенск

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