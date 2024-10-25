25 октября 2024, 19:14

Встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями прошла в Видном

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В историко-культурном центре города Видное состоялась ежемесячная встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями Ленинского городского округа. Такие мероприятия проводятся с декабря 2021 года совместно с представителями администрации и направлены на решение актуальных вопросов граждан округа.

Заместитель главного врача по детству Видновской клинической больницы Валентина Барило отметила, что такие встречи проходят на постоянной основе, чтобы ознакомить жителей округа с работой медицинских учреждений, рассказать о возможностях и постараться решить все вопросы, которые у них возникают.

Она также подчеркнула, что встречи в основном посещают активные пожилые жители, известные как долголеты. Вопросы молодого поколения - детей и подростков - решаются на приёмах, которые организуются в детской поликлинике Ленинского городского округа по определенным дням.

«Я стараюсь не пропускать такие встречи, потому что ветеранов в нашем округе много. Какие-то вопросы у нас получается решить в процессе работы, какие-то - на таких встречах. Также очень нам помогают мобильные бригады», - сообщил первый заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского городского округа Николай Бочков.

В ходе встречи было принято решение проводить опросы населения на постоянной основе для выявления мнения жителей о доступности медицинских услуг по программе обязательного медицинского страхования. Также планируется анализировать причины неудовлетворенности жителей в сфере здравоохранения для улучшения работы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области.

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Здравоохранение Видное Ленинский округ
25 октября 2024, 18:35
Факультет сестринского дела открыли в университете в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Факультет «Сестринское дело» открыли в Российском государственном университете народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе. В течение двух лет на программе будут обучаться 60 студентов. Преподавать будут специалисты из Московского областного онкологического диспансера, которые станут для них наставниками и помогут в дальнейшей профессиональной деятельности.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович рассказал, что главный врач диспансера Владимир Асташов возглавил кафедру, где будут работать восемь преподавателей. В их числе два доктора медицинских наук, один профессор, один доцент и один кандидат медицинских наук.

Студенты получат практические навыки на базе медицинского учреждения под руководством опытных медсестер, среди которых 188 имеют высшую категорию, что подтверждает их высокий уровень профессионализма.

В первом триместре обучения студенты изучат такие предметы, как «Основы бережливого производства», «Анатомия и физиология» и «Генетика». Во втором триместре в учебный план войдут «Основы патологии», «Микробиология» и «Фармакология».

Университет Вернадского поставил перед собой цель подготовить высококвалифицированные кадры, которые смогут эффективно работать в условиях изменяющегося глобального рынка. Важными задачами также являются воспитание социально активных граждан, патриотов, участие в максимальном раскрытии личностного потенциала, а также профилактика девиаций и конфликтов.

Врачи Медицина Студенты
25 октября 2024, 18:35
Состояние дворов после устранения утечки на теплотрассе проверили в Чехове
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По поручению главы городского округа Чехов, заместитель главы Артем Попов провел мониторинг состояния общественных территорий по улице Чехова, дома 4, 6 и 6а. На этих участках велись работы по устранению утечки, что потребовало особого внимания к состоянию инфраструктуры и благоустройства.

В ходе обхода было выявлено, что после опила деревьев остались ненужные ветви, которые необходимо оперативно убрать. Артем Попов подчеркнул важность поддержания чистоты и порядка на улицах и в общественных пространствах.

«Мы уже сообщили ответственным службам о выявленном нарушении и надеемся на их быстрое реагирование для устранения этой проблемы», - отметил Попов.

Жители городского округа Чехов, имеющие предложения или просьбы о проведении работ, могут обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов: 8 (496) 723-00-04 или управление благоустройства Администрации городского округа Чехов: 8 (496) 727-91-10.

Администрация округа призывает жителей активно участвовать в улучшении городской среды и сообщать о любых нарушениях или проблемах для их своевременного решения.

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Благоустройство Чехов
25 октября 2024, 17:57
Дорожные знаки заменили еще в 11 деревнях и селах Подмосковья
Медиасток.рф
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 11 региональных дорогах в Подмосковье. Работы провели в 10 населенных пунктах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, отсутствующие или поврежденные дорожные знаки могут негативно повлиять на безопасность движения. Водители не могут оценить обстановку, из-за чего повышается риск ДТП.

Знаки восстановили на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Горького и Королева в Жуковском, на Лихачевском проезде в Долгопрудном, на улице Панфилова в Истре, на Ленинском переулке в Ликино-Дулеве, на улице Парковой в Подольске и улице Полиграфистов в Чехове.

Кроме того, работы провели в селе Перхушково под Можайском, в деревне Сафоново под Раменским, а также в рабочем поселке Малаховка в Люберцах.

В министерстве добавили, что специалисты регулярно проводят обследование дорог, уделяя особое внимание светофорам, ограждениям, освещению и искусственным неровностям. При необходимости их ремонтируют или заменяют.

Дороги Ремонтные работы
25 октября 2024, 17:53
Отопление включили в 2166 жилых домах в Одинцове
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Все 362 социальных объекта в Одинцовском округе обеспечили теплом. Об этом сообщили на еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова. К отоплению также подключили все 2166 многоквартирных домов.

Отопительные системы округа заполнили теплоносителями еще 15 сентября. В батареях циркулирует специальная химически подготовленная вода с присадками от накипи.

«В начале сезона отопление было запущено на минимальных параметрах, так как на улице были достаточно комфортные температуры. Тем не менее, чтобы в квартирах было тепло, систему запустили в режиме подачи тепла», - рассказал заместитель главы Одинцова Михаил Коротаев.

Отметим, что тепловое хозяйство Одинцовского округа насчитывает 210 котельных, 100 центральных тепловых пунктов, около 520 километров сетей теплоснабжения, более двух тысяч электроподстанций и 2740 километров газопроводов.

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье , рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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Одинцово ЖКХ Отопление

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