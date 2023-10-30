Встреча пресс-клуба отделения Союза журналистов прошла в Химках

Участниками встречи стали представители медийного общества: журналисты, редакторы, писатели и общественные деятели. Они обсудили современные возможности информирования населения и способы, как обезопасить людей от недостоверной информации с помощью средств массовой информации.

«Пресс-клуб существует уже более пяти лет. Организован специально для того, чтобы привлечь внимание химчан к медийному пространству. Темой 20-го пресс-клуба стало отражение патриотического настроения в средствах массовой информации», - рассказал председатель химкинского отделения Союза журналистов Подмосковья Владимир Кузнецов.

«Медиа-неделя» проводится для привлечение внимания власти и общественности к новым информационным технологиям, а также к вопросам, с которыми сталкиваются журналисты в работе.

«Участники встречи рассмотрели различные формы подачи информации, такие как интернет-ресурсы, телевидение, радио и печатные издания, а также обсудили их преимущества и недостатки. Были отмечены перспективы развития новых медиа и социальных сетей, которые позволяют быстрее и эффективнее распространять информацию, а также вовлекать в обсуждение большее количество людей», - отметила депутат городского округа Химки Инна Монастырская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся для жителей региона.

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