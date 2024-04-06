Встреча предпринимателей Подмосковья и Ивановской области прошла в Мытищах

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По словам председателя подмосковного отделения «Опоры России» Владислава Корочкина, такая многочисленная делегация предпринимателей из другого региона приезжает к ним впервые.

«Это говорит о качественном росте нашей организации и том, как важно в век цифровых технологий сохранять коммуникацию и вот такие живые встречи. Мы рады принять коллег и уже наметили ответный визит летом 2024 года», - рассказал Корочкин.

На встрече предприниматели двух регионов обменялись опытом, обсудили перспективы развития сельского хозяйства, агротуризма, тренды в недвижимости и многие другие волнующие представителей бизнеса вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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