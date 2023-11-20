Встреча по защите интересов предпринимателей пройдет в Дмитрове 21 ноября
Представители бизнеса смогут задать все интересующие вопросы на приеме уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александра Терентьева. Встреча состоится 21 ноября.
На приеме можно будет задать вопросы и подать жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей. Чтобы записаться на прием, необходимо позвонить по телефону: 8 (985) 297-29-46.
Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Профессиональная, 1а, 4-й этаж, кабинет 415.
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