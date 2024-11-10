10 ноября 2024, 15:15

Встреча по вопросам состояния медицинской помощи прошла во Фрязине

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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым. Они побеседовали о текущем состоянии медицинской помощи, предоставляемой жителям муниципалитета.

Первичную медпомощь в городском округе Фрязино оказывают в детском и взрослом поликлинических подразделениях Щелковской больницы. Учреждения принимают до 1350 пациентов в день. В рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Наша поликлиника» в городской поликлинике завершили ремонт входной группы и сделали удобную навигацию для горожан.

В межрайонном эндокринологическом центре на базе городской поликлиники имени Матвея Гольца открыли спецкабинет «Диабетическая стопа». Там таже работает подразделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Лечебную помощь в центре оказывают по 23 различным профилям, в том числе по онконаправлению.

В медучреждение привлекают новые высококвалифицированные кадры, закупают современное оборудование. В качестве социальной поддержки шести медикам компенсируют аренду жилья.

Больница получила два стерилизатора: врачебные инструменты сразу проходят процедуру обеззараживания. Также в медучреждение поступил новый аппарат ультразвукового исследования и гистероскопическая стойка.

«Важное нововведение - это еженедельные тематические Дни открытых дверей, которые проводит команда обособленного подразделения. На этих мероприятиях каждый житель Фрязина имеет возможность бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье и получить профессиональные консультации», - подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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Здравоохранение Больницы Фрязино
10 ноября 2024, 14:56
Еще четырем школьникам вручили паспорта во Фрязине
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев торжественно вручил четырем школьникам паспорта. Поздравить ребят собрались их родные и близкие.

Помимо главного документа гражданина Российской Федерации из рук руководителя муниципалитета ребята получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его по праву считают высоким знаком внимания к каждому новоиспеченному гражданину.

По словам Дмитрия Воробьева, с получением паспорта у школьников появляются новые права: право на голосование, путешествия за границу и возможность самостоятельно принимать важные решения. Одновременно с этим приходят и дополнительные обязанности.

«Я искренне пожелал вам бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, получать качественное образование и обязательно вернуться в наш наукоград», - подчеркнул Дмитрий Воробьев.

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Паспорта Школьники Фрязино
10 ноября 2024, 13:07
Ежемесячное совещание по содержанию территорий прошло в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Зампред правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов провел ежемесячное заседание штаба. В нем приняли участие более 250 инспекторов ведомства.

Основными целями встречи стали определение алгоритмов борьбы с запаркованностью во дворах, проверка готовности муниципальных бюджетных учреждений к зимнему сезону, выработка эффективных методов обработки обращений граждан, а также планирование задач на предстоящий зимний период.

Мурашов отметил, что ведомство внедряет новые системы мониторинга специальной техники, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние дворов на основании утвержденных маршрутов и геолокации. Он добавил, что разрабатываются новые подходы к решению проблемы запаркованности, а инспекторы ежедневно проверяют наиболее проблемные районы, усиливая контроль за работами муниципалитетов и управляющих компаний.

В формате «вопрос-ответ» инспекторы задали руководству ведомства актуальные вопросы, касающиеся ежедневной работы, и высказали свои предложения по улучшению деятельности. Одной из обсуждаемых тем стала фиксация нарушений парковки автомобилей с иностранными номерами у контейнерных площадок.

Кроме того, инспекторам озвучили рекомендации по созданию отчетности, мониторингу работы коммунальных служб и отработке проблемных обращений граждан.

ЖКХ
10 ноября 2024, 12:30
Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 12 ноября
Медиасток.рф
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Сотрудники Комитета лесного хозяйства не зафиксировали возгораний на территории Московской области 9 ноября. Они также поделились прогнозом пожарной опасности.

Согласно информации специалистов, 10, 11 и 12 ноября на всей территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться в пределах 0-3 градусов, а в ночное время ожидается от -1 до 1 градуса. Синоптики прогнозируют облачную погоду без прояснений и осадков.

Согласно народным поверьям, на день Параскевы незамужние девушки могли просить у Бога хорошего жениха. И с большой вероятностью - в погонах.

Жителям и гостям Подмосковья также напоминают, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщать о происшествии по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Лесные пожары Погода
10 ноября 2024, 00:56
Строительная готовность школы на 1100 мест в Одинцове достигла 54%
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Продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 1100 учеников в жилом квартале «Семейный» Одинцовского городского округа. Строительная готовность объекта достигла 54%.

Новая школа, которую возводит компания «Инград» в квартале «Семейный», откроет свои двери для учеников уже в сентябре 2025 года. Сейчас рабочие выполняют черновые общестроительные работы, обустраивают внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают фасадные конструкции, монтируют металлоконструкции здания. Учитывая близость к лесной зоне для обеспечения пожарной безопасности предусмотрели дополнительную систему вентиляции. До 15 декабря в школе проведут канализацию.

Сейчас на объекте работают порядка 150 человек и 12 машин строительной техники. На следующей неделе подрядчик приступит к обустройству индивидуального теплового пункта.

«До конца декабря планируют закрыть контур здания, чтобы в новом году прогреть помещения и выйти на внутреннюю отделку», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Для школьников создадут все условия для обучения и развития талантов. По согласованным с Министерством образования моделям на трех этажах здания разместят учебные и игровые помещения, кабинет музыки, классы для групп продленного дня, медицинский блок, пищеблок, обеденный зал, мастерские, музыкальный и физкультурные залы, библиотечно-информационный центр. Общая площадь объекта составит 13,5 тысяч квадратных метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы Строительство

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