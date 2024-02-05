Встреча по вопросам развития микрорайона Супонево прошла в администрации Одинцова

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Одной из ключевых тем обсуждения стало обустройство автобусной остановки вблизи гипермаркета. Сейчас отсутствие свободной земли рядом с дорогой не позволяет создать новый заезд для автобусов. Возможно, в будущем рассмотрят перенос существующих остановок ближе к торговому центру.

Также рассмотрели вопросы по оптимизации автобусного маршрута № 881 и созданию дополнительных парковочных мест.

Особое внимание уделили срокам строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонту существующих спортивных объектов. Все это должно улучшить условия жизни в микрорайоне Супонево.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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