Встреча по вопросам пожарной безопасности прошла в Солнечногорске

Присутствующие обсудили сложившуюся обстановку с пожарами в 2023 году. С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов.

«За 2023 год произошел 531 пожар. Основная часть из них затронула жилой сектор и частные дома. В целях повышения защиты населения в округе необходимо проводить профилактические мероприятия, в числе которых отработка действий в случае возникновения пожаров на объектах строительного комплекса, разъяснительные беседы среди населения на предмет проведения более тщательной ревизии электрического оборудования и электропроводки, а также привлечение к рейдам по местам проживания многодетных и малообеспеченных семьей добровольных формирований» , - отметил Дмитрий Нилов.

На территории городского округа Солнечногорск с 1 января 2024 года зарегистрировано 35 пожаров, в которых погибли два человека и трое пострадали.

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