20 января 2025, 19:45

Встреча по вопросам концепции лесопарка «Треугольный» пройдет в Жуковском 21 января

Медиасток.рф
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В доме культуры городского округа Жуковский 21 января состоится проектный семинар, на котором обсудят концепцию благоустройства лесопарка «Треугольный». Неравнодушных жителей города приглашают посетить встречу.

Лесопарк «Треугольный» находится в Жуковском рядом с городским парком культуры и отдыха, между улицами Гарнаева, Туполева и Амет-хан Султана. По итогам обсуждения, которое состоится 21 января в 18:00, сформируют концепцию его благоустройства.

Всех неравнодушных горожан приглашают поделиться идеями и предложениями. Их также можно отправить до 22 января по почте по адресу: 140181, Московская область, город Жуковский, улица Фрунзе, дом № 23, или по электронной почте: zhukovskiygo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

Жуковский Парки
20 января 2025, 20:36
Жители Богородского округа побывали на экскурсии на сыроварне в Истре
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Подопечные Ногинского отделения «Всероссийского общества глухих» посетили экскурсию на сыроварню Олега Сироты в Истре. Транспорт для них предоставил депутат Совета депутатов Богородского округа Владимир Ситников.

Всего на экскурсию в Истру отправились 17 членов общества глухих. Жители Богородского округа побывали на ферме, осмотрели сельскохозяйственное производство и продегустировали восемь видов сыра. Гостям сыроварни рассказали об истории зарождения отрасли народного хозяйства «масло- и сыроделия» Николая Верещагина.

Члены общества глухих Богородского округа узнали о технологии и циклах приготовления сыров, а также о том, какие инструменты используют фермеры в изготовлении продукта. Собравшимся также рассказали и о различных сортах сыра, о том, как определяют его качество и о сроках созревания.

Экскурсии Богородский
20 января 2025, 20:28
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 3 балла 20 января
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 20 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском и Носовихинском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Пятницком и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, а также избегать резких маневров из-за возможного гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что «Автодор» заготовил 230 тысяч тонн хлоридов и 296 тысяч тонн песко-соляной смеси для обработки дорог зимой.

Пробки Дороги
20 января 2025, 20:15
Андрей Воробьев предложил новый способ оценки эффективности регионов в сфере IT
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Новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств утвердили на заседании, которое провел заместитель председателя правительства России — руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оценивать эффективность работы регионов в сфере IT необходимо с учетом их индивидуальной специфики.

Новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств утвердили на заседании, которое провел заместитель председателя правительства России - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оценивать эффективность работы регионов в сфере IT необходимо с учетом их индивидуальной специфики.

«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям - новациям», - подчеркнул Воробьев.

Он предложил формировать регионы по «лигам» - группам с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами. По словам губернатора Подмосковья, главная цель - сделать жизнь людей комфортнее, а управление эффективнее.

Значительную помощь в этом направлении сегодня оказывает искусственный интеллект. Нейросети уже участвуют в контроле различных сферах жизни. Воробьев отметил, что потенциал искусственного интеллекта стараются развивать как в здравоохранении или образовании, так и в госуслугах - сейчас он может распознавать 260 видов документов.

Дмитрий Григоренко заявил, что в 2025 году предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для этого уже разработали новые показатели оценки эффективности деятельности ведомств. Среди них - оказание услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное ПО, а также внедрение сервисов и решений с искусственным интеллектом.

Андрей Воробьев
20 января 2025, 20:02
Жителям Ногинска рассказали об истории спорта в Богородском округе
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В Центральном парке Богородского городского округа прошла лекция «Спортивные традиции Богородского края». Собравшимся рассказали об истории спорта в муниципалитете, а также о выдающихся чемпионах и тренерах.

Принимала участие в организации лекции и проводила познавательное мероприятие педагог Центра образования для детей и взрослых, экскурсовод Евгения Кудрявцева.

Собравшимся рассказали об истории спорта в Богородском округе начиная с дореволюционных времен. Горожанам напомнили имена прославленных чемпионов и тренеров муниципалитета. Помимо этого, гости мероприятия познакомились с архивными фотографиями, полистали книгу «Рассказы старых спортсменов», которую выпустили в 1951 году.

На встречу приехал спортсмен, турист, председатель Ногинского отделения Русского географического общества Владимир Козлов. Он побеседовал с собравшимися и презентовал им свой спортивный календарь.

Спортсмены История Богородский

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