Встреча по теме поддержки бизнеса прошла в Лобне

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Отметим, что администрация округа ведет открытый диалог с предпринимательским сообществом и такие мероприятия проводятся регулярно.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко встретился с предпринимателями. Главной темой стали региональные и муниципальные меры поддержки бизнеса.

«Малые, средние и крупные предприятия могут рассчитывать на консультативные услуги, а также помощь при оформлении льготных кредитов, субсидий и грантов от государства. Также мы помогаем получить доступ к специализированным образовательным программам», - рассказал Игорь Демешко.

Предприятия Лобни включились в процесс импортозамещения. Сегодня на территории округа производят уникальные продукты - от игрушек до металлоконструкций и узкоспециализированной точной техники.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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