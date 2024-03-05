Встреча педагогов с героем СВО прошла в гуманитарном университете в Коломне

Антропов добровольно отправился на СВО весной 2023 года. В прошлом году его наградили медалью «За храбрость», а 23 февраля - Орденом Мужества за самоотверженность и отвагу в условиях военных действий.

Как педагог с 20-летним стажем, боец подчеркнул важность формирования патриотического сознания у молодежи. Сергей отметил, что будущее страны зависит от учителей, которые воспитывают новое поколение.

«Наша задача там - отстоять мирную жизнь здесь. Ваша задача - воспитывать новое достойное поколение. В руках учителей - наше будущее», - сказал солдат, который через неделю вернется на передовую.

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