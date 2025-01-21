Встреча партийцев с почетным ветераном Подмосковья прошла в Лосино-Петровском

С ветераном встретился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин. Галина Монакова родилась в 1937 году в Свердловском поселке в Лосино-Петровском. Она более 40 лет проработала в должности экономиста на тонкосуконной фабрике.

Помимо профессиональных достижений, Галина Монакова известна в округе по общественной работе. Благодаря ее инициативе была увековечена память поколений, переживших Великую Отечественную войну. При поддержке жителей был установлен памятник «Детям военных лет от благодарных потомков». Помимо этого, удалось благоустроить «Родник Памяти», из которого солдаты набирали воду.

Галина Монакова также является инициатором выпуска сборника военных песен и стихов уроженцев Лосино-Петровского. Эту книгу она подарила Вячеславу Градину. На встрече ветеран поделилась историями из жизни, полной испытаний и гордости за страну.

«В этот день, когда мы вспоминаем героизм и стойкость тех, кто выстоял в блокаду, битвах и сражениях, мы также должны помнить, что наша сила заключается в единстве и уважении к прошлому. Встреча с Галиной Монаковой - это урок для всех нас о том, как важно ценить мир, который мы имеем, память о прошлых подвигах и как необходимо передавать опыт и мудрость будущим поколениям», - сказал Вячеслав Градин.