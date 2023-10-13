Встреча на тему сохранения объектов культурного наследия прошла в Лосино-Петровском

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Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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Усадьба Якова Брюса, сподвижника Петра Первого, получила новую жизнь. Здесь отреставрировали три флигеля и главный усадебный дом, каретный двор и хозяйственный блок. В них расположились музей Брюса, экспозиция, посвященная войне 1812 года, и огромный зал с коллекцией уникальных старинных часов. Также гостям представлена выставка средств передвижения «От кареты до кабриолета».

«Мы все должны понять, что это наша история, это наша память. На это надо своевременно отреагировать. Мы многое, к сожалению, потеряли в 1990-х и в начале 2000-х. И у нас сейчас, может быть, последний шанс, когда мы сможем восстановить то, что осталось», - сказал правообладатель усадьбы Якова Брюса Вячеслав Фомичев.

Участие в заседании приняли депутаты Московской областной Думы и Государственной думы, представители Министерства имущественных отношений Московской области, Главного управления культурного наследия, Общественной палаты и правообладатели объектов культурного наследия на территории региона.

В ходе встречи владельцы и арендаторы подмосковных усадеб поделились опытом и обсудили сохранность объектов культурного наследия, а также вопросы привлечения спонсоров и посетителей.

«Этот опыт иногда бесценен для людей, которые только что приобрели или взяли в аренду усадьбы. И вот за счет этого обмена опытом, за счет такого постоянного взаимодействия законодателей с исполнительной властью у нас получается решить какое-то количество проблем. А для каждого это очень актуальные вопросы», - поделился заместитель председателя Московской областной думы, руководитель рабочей группы по вопросам сохранения объектов культурного наследия Олег Рожнов.