10 ноября 2023, 10:19

Встреча молодых активистов по вопросам религий и национальностей прошла в Раменском

Телеканал «360»
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Вопросы веры и национальности обсудили в Раменском в День народного единства. Глава округа Николай Ханин встретился за круглым столом с молодежными активистами и представителями традиционных конфессий.

В конце встречи молодежные активисты написали письма участникам специальной военной операции с поздравлениями с Днем народного единства.

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Участники встречи рассказали о проектах, которые готовы реализовать в Раменском. Так, студенты Гжельского государственного университета хотели бы сделать окружным фестиваль «Мы учимся в России», где представители разных национальностей рассказывают о своей культуре, демонстрируют традиционные костюмы и проводят мастер-классы.

Еще один проект родом из Раменского - акция «Улицы в лицах»: жителям рассказывают, в честь кого была названа та или иная улица. Проект уже объединил несколько миллионов человек в 70 субъектах страны.

«То, что мы сейчас заложим, через те мероприятия, которые вы сейчас предлагаете, это будет нас сплачивать. Это будет делать самым мощным наш городской округ, это будет делать самой мощной нашу Московскую область и всю Россию», - отметил глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Молодежь Раменское
10 ноября 2023, 11:49
Новую поликлинику построят на Заречной улице в Лобне в 2024 году
Телеканал «360»
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Поликлинику на 600 посещений в смену строят на Заречной улице в Лобне. Объект сдадут в 2024 году.

Площадь новой поликлиники - почти 12 тысяч квадратных метров. Однако строители график работ опережают и уже готовятся к отделочным работам.

«На данный момент мы приступили к внутренним инженерным сетям. Это вентиляция, в первую очередь сделали упор на отопление. Ведутся работы по внутренней теплотрассе, по выносу, прокладке и подключению корпуса. Окна у нас в производстве, ждем поступления, наверное, к концу недели. Начнем закрывать контур и уже непосредственно пускать тепло, чтобы уходить в отделочные работы», - рассказал начальник участка Андрей Воронцов.

Новое здание почти в шесть раз больше нынешней поликлиники, построенной 47 лет назад. Здесь будут принимать жителей пяти микрорайонов округа. А это значит, что необходимо решать кадровый вопрос. Городу нужны терапевты, хирурги, урологи, отоларингологи, онкологи и другие узкие специалисты.

«Мы привлекаем разного рода специалистов: врачей, средний медперсонал, младший медперсонал посредством различных программ, в том числе за счет <…> компенсации жилья и <…> стимулирующих губернаторских выплат. Пока это работает очень хорошо, потому что у нас получатся привлекать специалистов из разных регионов Московской области и из Москвы», - сказал заведующий поликлиникой Махир Алиев.

В новом здании откроются лаборатория и дневной стационар. Здесь же разместятся женская консультация, а также инфекционный и реабилитационный блоки. Сдавать объект будут «под ключ». То есть через год это будет не просто новый большой корпус, а полностью оснащенная оборудованием и отвечающая всем современным требованиям поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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Здравоохранение Лобня Поликлиники
10 ноября 2023, 11:38
Мособлдума сформировала новый состав молодежного парламента
Пресс-служба Мособлдумы
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Мособлдума сформировала новый состав Московского областного молодежного парламента. На заседании комиссии присутствовали депутаты, представители Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также члены Экспертного совета при Мособлдуме.

Кандидатов в молодежный парламент выдвинули муниципальные образования и молодежные объединения. Так, от муниципалитетов поступило 54 анкеты, а от молодежных организаций - пять. Отмечается, что средний возраст заявителей составил 24 года.

«Депутаты убеждены, что необходимо давать молодым людям возможность участвовать в развитии своих городов, непосредственно влиять на принятия решений в интересах молодых», - подчеркнула председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

По ее словам, Молпарламент - это площадка для самореализации, продвижения инициатив и апробации проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. По решению комиссии в состав молодежного парламента вошли 55 человек.

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Молодежь Мособлдума
10 ноября 2023, 11:35
Историко-художественный музей в Щелкове отпраздновал 56-летие
Телеканал «360»
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Щелковскому историко-художественному музею исполнилось 56 лет. Сегодня в его фондах более 19 тысяч экспонатов. В этом году глава городского округа и депутаты передали музею еще 435 предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Музей создали на общественных началах в 1967 году. Тогда он располагался в районном дворце культуры. Новым этапом для музея стал 2023 год. В его структуру вошла расположенная в соседнем здании художественная галерея, и музей получил статус историко-художественного.

«На протяжении нескольких десятилетий музей остается яркой достопримечательностью нашего городского округа Щелково. Центром притяжения наших жителей и гостей города. Я очень горжусь нашей многолетней дружбой», - отметила председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова.

Ко дню рождения музея прошел концерт русской классики. Студенты Института современного искусства Алина Арзуманова и Михаил Балинский исполнили арии из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, русские романсы и народные песни.

«Мы поздравляем вас, всех ваших сотрудников, поклонников и посетителей с днем рождения музея. Желаем вам процветания, интересных проектов, насыщенных выставок, благодарных посетителей всех разных возрастов!» - сказала заместитель председателя Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Екатерина Брусникина.

Музеи Щелково
10 ноября 2023, 11:12
Дмитрий Резакин из Красногорска стал победителем областного этапа конкурса «Народный участковый»
Телеканал «360»
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Капитан полиции Дмитрий Резакин победил на областном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый». Он более шести лет служит в Отрадненском отделе полиции по городскому округу Красногорск.

На конкурсе «Народный участковый» за Дмитрия Резакина проголосовало более 17 тысяч человек. И теперь он будет представлять Подмосковье в финале конкурса, где встретятся участковые со всей страны.

На подведомственной Резакину территории проживает более 18 тысяч человек. В этом году капитан выявил и раскрыл 34 преступления, по каждому из них возбуждено уголовное дело. Участковый уверен, что главное в его профессии - уметь слышать людей и принимать решения профессионально и уверенно.

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Красногорск Полиция

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