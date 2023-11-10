Встреча молодых активистов по вопросам религий и национальностей прошла в Раменском
Вопросы веры и национальности обсудили в Раменском в День народного единства. Глава округа Николай Ханин встретился за круглым столом с молодежными активистами и представителями традиционных конфессий.
В конце встречи молодежные активисты написали письма участникам специальной военной операции с поздравлениями с Днем народного единства.
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Участники встречи рассказали о проектах, которые готовы реализовать в Раменском. Так, студенты Гжельского государственного университета хотели бы сделать окружным фестиваль «Мы учимся в России», где представители разных национальностей рассказывают о своей культуре, демонстрируют традиционные костюмы и проводят мастер-классы.
Еще один проект родом из Раменского - акция «Улицы в лицах»: жителям рассказывают, в честь кого была названа та или иная улица. Проект уже объединил несколько миллионов человек в 70 субъектах страны.
«То, что мы сейчас заложим, через те мероприятия, которые вы сейчас предлагаете, это будет нас сплачивать. Это будет делать самым мощным наш городской округ, это будет делать самой мощной нашу Московскую область и всю Россию», - отметил глава Раменского городского округа Николай Ханин.