Встреча молодежи Подмосковья с военным корреспондентом Марией Наумовой состоялась в Орехово-Зуеве

«У нас более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, у каждого свои увлечения и интересы. В современных реалиях, когда из разных источников поступает очень много информации, порой недостоверной, особенно важно разбираться, что происходит в мире на самом деле. Мы решили организовать для ребят встречи с топовыми спикерами, лидерами общественного мнения международного уровня, которым есть, что рассказать молодежи», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В Подмосковье поддержка участников СВО проводится на высоком уровне. В регионе продолжается акция «Доброе дело», которую инициировали подмосковные школьники и поддержал губернатор Андрей Воробьев. В городах открыт 81 волонтерский пункт сбора помощи. Отправлено уже 134 рейса - это почти пять тысяч тонн продуктов, медикаментов, инструментов и прочих нужных вещей.

Марьяна Наумова окончила Российский государственный гуманитарный университет, изучала гуманитарную миссию России на Ближнем Востоке. В 2015 году девушка получила приглашение от первой леди Сирии Асмы аль-Асад посетить Дамаск. Марьана провела там несколько встреч с местными жителями и государственными деятелями. Молодая спортсменка с официальным визитом была в Северной Корее, где посетила детские спортивные центры и провела мастер-класс для местной олимпийской сборной тяжелоатлетов.

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В рамках проекта пройдут встречи с военкорами, дипломатами, спортсменами, деятелями культуры и искусства и другими известными людьми. Темы для разговоров самые разные - от геополитики до героизма.

На встрече в Орехово-Зуеве военкор Марьяна Наумова рассказала, как в 2014 году впервые отвезла гуманитарную помощь в школы Донбасса. Потом стала освещать события из зоны СВО.

«Сейчас самое важное - сделать все, чтобы поддержать наших ребят в зоне боевых действий, собирать помощь, продукты, одежду, обмундирование. Бойцы должны видеть и чувствовать наше внимание, наше участие, знать, что с ними вся страна», - отметила Марьяна Наумова.