Встреча медиков окружной больницы с жителями прошла в Мытищах

Обратиться по поводу записи к узким специалистам, диспансеризации, поблагодарить медиков, в том числе за внимательное отношение персонала к пациентам и отсутствие очередей, смогли все желающие.

Провели встречу заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик, заместитель главного врача Мытищинской окружной клинической больницы Светлана Архипова, исполняющий обязанности заведующей поликлиникой № 5 Татьяна Литвинова.

Поделились медики и приятной новостью - роста заболеваемости не зафиксировано. Способствовала этому, в том числе, работа по вакцинации жителей. Люди, которые хотят проверить свое здоровье, могут пройти диспансеризацию.

Горожане оценили удобство и актуальность таких встреч, ведь здесь можно лично обратиться с вопросом к руководству медучреждений и получить ответы.

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