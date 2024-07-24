Встреча мам клуба молодых семей «Импульс семьи» пройдет в Мытищах 25 июля

Читайте нас в:

Анастасия Соловьева - практикующий психолог когнитивно-поведенческой терапии третьей волны. На встрече Анастасия расскажет о принципах семейных взаимоотношений. Гости мероприятия смогут поучаствовать в тренинге по развитию уверенности в себе, избавлению от тревожности и конфликтов.

Тренинг организуют в игровом формате: участницы научатся понимать себя, свои желания и страхи, отработают навык саморефлексии. Собравшиеся обменяются опытом, зададут приглашенному спикеру интересующие вопросы.

Записаться в Клуб молодых семей «Импульс семьи» можно здесь.

Встреча мам клуба пройдет 25 июля в 18:00 в Молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.

Еще больше о Молодежном центре «Импульс» на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».