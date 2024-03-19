Встреча корги-отряда «Маруся и друзья» и детей с ОВЗ прошла в Котельниках

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Собака Маруся - единственная в мире корги-спасатель. Вместе с друзьями из корги-отряда она помогала освещать и популяризовать работу пожарных и спасателей. Сейчас Маруся вместе с хозяином Леонидом Киселевым посещает госпитали, где проходят лечение участники спецоперации. Корги-отряд также участвует в организации помощи бойцам и доставке всего самого необходимого на передовую.

«Она просто хорошая и добрая собака. Заслуга в том, что мы с ней вместе и благодаря нашим друзьям собрали много людей, чтобы делать добро», - поделился организатор корги-отряда «Маруся и друзья» Леонид Киселев.

Друзей у Маруси действительно много. На ее аккаунт в соцсетях подписаны более 1500 человек со всей России.

В этот раз корги-отряд поднимал настроение на Масленице для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник прошел в конноспортивном клубе «Белка», где ребята занимаются иппотерапией.

Собака Маруся - единственная в мире корги-спасатель. Вместе с друзьями из корги-отряда она помогала освещать и популяризовать работу пожарных и спасателей. Сейчас Маруся вместе с хозяином Леонидом Киселевым посещает госпитали, где проходят лечение участники спецоперации. Корги-отряд также участвует в организации помощи бойцам и доставке всего самого необходимого на передовую.

«Она просто хорошая и добрая собака. Заслуга в том, что мы с ней вместе и благодаря нашим друзьям собрали много людей, чтобы делать добро», - поделился организатор корги-отряда «Маруся и друзья» Леонид Киселев.

Друзей у Маруси действительно много. На ее аккаунт в соцсетях подписаны более 1500 человек со всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».