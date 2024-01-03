03 января 2024, 17:34

Встреча художников и литераторов Подмосковья прошла в Звенигороде

Заведующая библиотекой из села Ершово, экскурсовод Светлана Евтушенко.Хавива Фонина
Читайте нас в: Google Новости

Клуб «Литературный чердачок» организовал новогодний творческий вечер художников и литераторов Подмосковья. Мероприятие прошло в православном культурно-досуговом центре в Звенигороде.

Заведующая библиотеки из села Ершово Светлана Евтушенко провела для гостей вечера мастер-класс по живописи, а поэты из Звенигорода Раиф Исхаков, Надежда Эверт и Наталья Васерваль прочитали свои стихи.

Исхаков вместе с другими увлеченными поэзией людьми подготовил военно-патриотическую программу, с которой выступает в школах Одинцовского округа.

«В нашу творческую группу входит талантливый живописец Евгений Кузнецов. Он создал серию картин - это восемнадцать работ, написанных маслом, под названием „Поля ратной Славы“», - рассказал литератор.

В программу вошли и новые произведения поэта, посвященные героическим сражениям Великой Отечественной войны.

«Часть стихотворений я опубликовал в сборнике „Моя жизнь. Мое время. Мои мысли“ и сейчас готовлю к выпуску еще три поэтических сборника», - добавил он.

Встречи «Литературного чердачка» проходят бесплатно каждую пятницу в 18:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Художники Россия Писатели
03 января 2024, 17:05
Как работает единственный в Подмосковье танцевальный коллектив для особенных детей
Читайте нас в: Google Новости
Единственный в Подмосковье танцевальный коллектив «Мы в танцах» для детей с синдромом Дауна и аутизмом работает в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Раскрытие себя, своей индивидуальности в танце очень помогает детям в реабилитации, рассказала руководитель ансамбля, специалист по реабилитации Ольга Ушакова.

«Мы видим у детей стремление меняться, работать над собой, выходить на сцену. Они не любят медленные танцы, им нравятся зажигательные, тогда все довольны и радуются, - отметила Ольга Ушакова. - Год назад дети выучили танец „Ангелы“ на трогательную песню Татьяны Булановой. Когда они в костюмах ангелов небесно-голубого цвета с крылышками за спиной исполняют его, равнодушных просто нет. Зрители плачут. И это слезы не жалости, а умиления от того труда, которого достигли ребята, ломая все стереотипы».

«Наши дети изначально уникальны в лучшем значении этого слова. Они с разными диагнозами - синдромом Дауна и аутизмом, но тоже хотят жить в ритме танца, наслаждаться этими движениями, тем более они по природе очень пластичны и музыкальны», - подчеркнула она.

По словам Ушаковой, изначально занятия танцами проходили в рамках хореографического кружка - его создали по просьбе родителей более шести лет назад. Но со временем эксперимент перерос в нечто большее - появился настоящий сплоченный танцевальный коллектив.

«Мы видим у детей стремление меняться и выходить на сцену» По словам хореографа «Мы в танцах» Алены Родэ, во время занятий дети развивают пластику движений, артистизм и становятся увереннее в себе. Алена - мама двоих детей с аутизмом. Сын и дочь тоже участвуют в танцевальном ансамбле и делают успехи.

«Когда несколько лет назад наш коллектив остался без хореографа, я предложила свою кандидатуру. Другие мамы поддержали меня. Просто я очень люблю танцевать и хочу передать эту любовь детям», - поделилась Родэ.

В октябре поучаствовали в международном многожанровом арт-проекте «Ты можешь!» фестиваля-конкурса искусств «Сердце осени» и получил диплом «Музыкальный урожай» лауреата второй степени.

Для хореографа очень важно, чтобы каждый ребенок смог понять свою роль в номере и в коллективе, тем более, что все дети разные. Один может прыгать, другой - нет. Надо выходить из ситуации, находить в каждом изюминку, подыскивать такие движения, чтобы все участники могли быть на сцене, и это выглядело гармонично.

«Моя 10-летняя дочь Софья занимается в коллективе „Мы в танцах“ уже второй год. У нее аутизм, поэтому раньше она занималась только индивидуально. Я была так удивлена, что со временем, благодаря хореографическим занятиям ребенок смог научиться танцевать, подружиться с ребятами, выйти на новую ступень развития. Когда я увидела ее на сцене ДК „Балашиха“, у меня были слезы счастья. Сейчас она и дома тоже любит пританцовывать», - поделилась мама одной из девочек Екатерина Ж.

Специалисты реабилитационного центра, руководители проекта «Мы в танцах» уверены, что главная цель танцевальной терапии для детей с ОВЗ в том, чтобы ребенок мог выразить свои эмоции через танец, «вытанцевать» свое настроение, ощущения.

Движения под музыку помогают не только физическому развитию, но совершенствуют мышление, улучшают память, внимание, восприятие, отлично снимают напряжение, избавляют от усталости и помогают детям в адаптации к окружающей среде, повышая их самооценку.

Находить силы двигаться вперед Многие родители особенных детей раньше бросали все силы на то, чтобы вылечить ребенка, не могли смириться с диагнозом, затем пришли в Центр реабилитации, стали общаться с мамами других детей, специалистами, стали спокойнее и рассудительнее. Теперь они находят новые интересы, силы двигаться дальше, понимая важность социальной реабилитации.

Эти маленькие победы очень важны для детей, которые начинают верить в себя, не боятся сцены, раскрепощаются и танцуют.

«Мы открыты в информационном пространстве: у нас есть соцсети, где мы рассказываем о наших успехах. В преддверии Нового года с проектом „Мы в танцах“ мы подавали заявку на участие в премии губернатора Подмосковья, а весной собираемся подать заявку на получение гранта», - отметила руководитель коллектива.

В начале пути большую роль сыграли мастер-классы по индийским танцам. Приглашенный хореограф несколько лет проводил с ребятами занятия. Индийская музыка благотворно влияла на детей.

Теперь этот танец обязательно входит в их концертную программу, а она уже очень обширная - дети исполняют не только танцы народов мира, но и современные номера.

Важность маленьких побед Со временем коллектив окреп, почувствовал в себе силы, ребята начали ездить на фестивали, мастер-классы, принимать участие в международных онлайн и офлайн-конкурсах и концертах.

Дети Балашиха
03 января 2024, 15:31
Каток в Шатуре продолжил работу в аномальные морозы
Мартыненко Михаил
Читайте нас в: Google Новости
Аномальные морозы, которые пришли в Шатуру в январе, не помешали любителям активного зимнего отдыха встать на коньки. Местные жители и гости города приходят на каток вместе с детьми.

Дмитрий Калдашев приехал к родственникам в Шатуру со своей женой. По его словам, мороз - еще не повод сидеть дома, жалуясь на погоду.

«Мы решили использовать эту возможность для активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Собравшись всей семьей - я, моя жена и племянники, - отправились на каток и получили огромное удовольствие от катания», - рассказал мужчина.

Калдашев заявил, что катание на коньках подарит бодрость и хорошее настроение. Он посоветовал не сидеть дома, а провести время с близкими на свежем воздухе.

«Катание на коньках - это прекрасный способ укрепить тело. Не упускайте возможность заняться спортом», - добавил гость из Казахстана.

Каток в Шатуре работает ежедневно с 13:00 до 21:00. Коньки можно взять напрокат.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Казахстан Дети Погода Шатура
02 января 2024, 20:03
Клава Кока выступила на «Рождественской сказке» на «Серпуховских Мальдивах»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Клава Кока выступила на благотворительной новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба спортивного объединения.

Всех желающих ждут развлечения, организованные по мотивам русских народных сказок. На площадке работают современные аттракционы, есть зоны активного отдыха и квесты.

Известные боксеры также проводят мастер-классы. Каждый ребенок может получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом.

Добраться до «Серпуховских Мальдив» можно на автобусе № 1 от железнодорожной станции Серпухов или на автобусе № 2 от автовокзала. Также можно воспользоваться электричкой, доехав до станции Ока.

Организатором мероприятия выступила Федерация бокса России при поддержке правительства Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Рождественская сказка Федерации бокса России» работает ежедневно с 12:00 до 19:00. Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться на сайте.

Праздничное мероприятие проходит на пляже на Оке «Серпуховские Мальдивы». С 29 декабря по 8 января свои хиты перед гостями исполнят Ольга Бузова, Клава Кока, Кравц, отец Фотий с хором «Русский формат», группа NLO (Not Like Others), Мэри Гу, Gayazovs Brothers, Просто Лера, Nemiga, хор Сретенского монастыря и группа Rasa.

Бокс Россия Музыка
01 января 2024, 22:30
Депутат Госдумы Хаматов исполнил новогоднюю мечту подростка из ДНР
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Государственной думы РФ Амир Хамитов осуществил заветное желание десятилетнего Артура Лукьянова, проживающего в селе Безыменное в Донецкой Народной Республике. Мечта мальчика была связана с футболом.

Парламентарий в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» помог подростку получить форму спортивного клуба «Зенит», а также мяч с автографами всех членов команды. Подросток очень любит футбол и сам тренируется.

Помимо этого, видеообращение к юному футболисту записал защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Он пожелал мальчику, чтобы все его планы реализовались, а он сам стал большим и сильным спортсменом. Также Чистяков поздравил Артура с наступающим 2024 годом.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов в рамках благотворительной акции «Елка желаний» решил исполнить новогоднее желание подростка из Донецка, который хотел получить в подарок от Деда Мороза фотоаппарат.

Знаменитый ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин сделал необычный подарок восьмилетнему жителю Егорьевска Георгию. В подарочный набор путешественника для мальчика вошли космическое питание, компас, настольная игра и красочная книга.

Дети Футбол Новый год

Новости по теме