Встреча художников и литераторов Подмосковья прошла в Звенигороде

Единственный в Подмосковье танцевальный коллектив «Мы в танцах» для детей с синдромом Дауна и аутизмом работает в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Раскрытие себя, своей индивидуальности в танце очень помогает детям в реабилитации, рассказала руководитель ансамбля, специалист по реабилитации Ольга Ушакова.

«Мы видим у детей стремление меняться, работать над собой, выходить на сцену. Они не любят медленные танцы, им нравятся зажигательные, тогда все довольны и радуются, - отметила Ольга Ушакова. - Год назад дети выучили танец „Ангелы“ на трогательную песню Татьяны Булановой. Когда они в костюмах ангелов небесно-голубого цвета с крылышками за спиной исполняют его, равнодушных просто нет. Зрители плачут. И это слезы не жалости, а умиления от того труда, которого достигли ребята, ломая все стереотипы».

«Наши дети изначально уникальны в лучшем значении этого слова. Они с разными диагнозами - синдромом Дауна и аутизмом, но тоже хотят жить в ритме танца, наслаждаться этими движениями, тем более они по природе очень пластичны и музыкальны», - подчеркнула она.

По словам Ушаковой, изначально занятия танцами проходили в рамках хореографического кружка - его создали по просьбе родителей более шести лет назад. Но со временем эксперимент перерос в нечто большее - появился настоящий сплоченный танцевальный коллектив.

«Мы видим у детей стремление меняться и выходить на сцену» По словам хореографа «Мы в танцах» Алены Родэ, во время занятий дети развивают пластику движений, артистизм и становятся увереннее в себе. Алена - мама двоих детей с аутизмом. Сын и дочь тоже участвуют в танцевальном ансамбле и делают успехи.

«Когда несколько лет назад наш коллектив остался без хореографа, я предложила свою кандидатуру. Другие мамы поддержали меня. Просто я очень люблю танцевать и хочу передать эту любовь детям», - поделилась Родэ.

В октябре поучаствовали в международном многожанровом арт-проекте «Ты можешь!» фестиваля-конкурса искусств «Сердце осени» и получил диплом «Музыкальный урожай» лауреата второй степени.

Для хореографа очень важно, чтобы каждый ребенок смог понять свою роль в номере и в коллективе, тем более, что все дети разные. Один может прыгать, другой - нет. Надо выходить из ситуации, находить в каждом изюминку, подыскивать такие движения, чтобы все участники могли быть на сцене, и это выглядело гармонично.

«Моя 10-летняя дочь Софья занимается в коллективе „Мы в танцах“ уже второй год. У нее аутизм, поэтому раньше она занималась только индивидуально. Я была так удивлена, что со временем, благодаря хореографическим занятиям ребенок смог научиться танцевать, подружиться с ребятами, выйти на новую ступень развития. Когда я увидела ее на сцене ДК „Балашиха“, у меня были слезы счастья. Сейчас она и дома тоже любит пританцовывать», - поделилась мама одной из девочек Екатерина Ж.

Специалисты реабилитационного центра, руководители проекта «Мы в танцах» уверены, что главная цель танцевальной терапии для детей с ОВЗ в том, чтобы ребенок мог выразить свои эмоции через танец, «вытанцевать» свое настроение, ощущения.

Движения под музыку помогают не только физическому развитию, но совершенствуют мышление, улучшают память, внимание, восприятие, отлично снимают напряжение, избавляют от усталости и помогают детям в адаптации к окружающей среде, повышая их самооценку.

Находить силы двигаться вперед Многие родители особенных детей раньше бросали все силы на то, чтобы вылечить ребенка, не могли смириться с диагнозом, затем пришли в Центр реабилитации, стали общаться с мамами других детей, специалистами, стали спокойнее и рассудительнее. Теперь они находят новые интересы, силы двигаться дальше, понимая важность социальной реабилитации.

Эти маленькие победы очень важны для детей, которые начинают верить в себя, не боятся сцены, раскрепощаются и танцуют.

«Мы открыты в информационном пространстве: у нас есть соцсети, где мы рассказываем о наших успехах. В преддверии Нового года с проектом „Мы в танцах“ мы подавали заявку на участие в премии губернатора Подмосковья, а весной собираемся подать заявку на получение гранта», - отметила руководитель коллектива.

В начале пути большую роль сыграли мастер-классы по индийским танцам. Приглашенный хореограф несколько лет проводил с ребятами занятия. Индийская музыка благотворно влияла на детей.

Теперь этот танец обязательно входит в их концертную программу, а она уже очень обширная - дети исполняют не только танцы народов мира, но и современные номера.

Важность маленьких побед Со временем коллектив окреп, почувствовал в себе силы, ребята начали ездить на фестивали, мастер-классы, принимать участие в международных онлайн и офлайн-конкурсах и концертах.